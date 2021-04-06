"Как стервятники": россияне кричат на Цискаридзе после громких слов о Заворотнюк

Николай Цискаридзе отметил, что знает о здоровье звезды больше, чем говорят в СМИ. Он благодарен родственникам актрисы.

В последней программе об артистке ректор Академии русского балета имени Ваганова поблагодарил членов семьи Анастасии Заворотнюк за то, что они сохранили многие детали и подробности ситуации при себе. Он сообщил, что крайне рад тому факту, что с актрисой не поступили так, как со многими популярными людьми.

Многие СМИ сделали из этих слов вывод о том, что артисту известны секретные сведения, а в программе так и не обнародовали реальное положение дел, несмотря на все обещания. Николай Цискаридзе назвал происходящее со звездой "чудовищной трагедией", но никаких откровений с его стороны так и не случилось.

Программа в целом и слова артиста балета в частности вызвали серьезный диссонанс в обществе. Публике показалось, что их постоянно обманывают и заставляют смотреть то, что не несет в себе никакой правдивой информации, не говоря уже о сенсациях.

В комментариях под видео можно проследить, насколько возмущены зрители. "К чему эта передача, одни сплетни и домыслы", "Интересно послушать, как сейчас она себя чувствует, а не биография ее, и сколько мужей у нее было", "Все сплетни собрали в кучу! Все одно и то же!", "Оставьте актрису в покое, пусть Настя выздоравливает, храни ее Господь", "Зачем рассказывать одно и то же! Где родилась, училась, женихи, любовники! Мне, как зрителю и читателю, все равно! Что мусолите! Одно старье!", "Такую муть назаписывали, никакого уважения!", "Пусть скажут правду, если не хотят сплетен", "Как стервятники все люди эти! Возмутительно", – писали они.

