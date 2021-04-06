Обнажившаяся Шейк возбудила народ

Ирина Шейк продемонстрировала поклонникам свою великолепную фигуру в полупрозрачном комбинезоне и произвела фурор.

35-летняя супермодель все еще не сдает своих позиций в мире красивых женщин и смело может позволить себе выставлять напоказ полуголое тело в соблазнительных нарядах. Знаменитость в очередной раз доказала это, опубликовав в своем инстаграм-аккаунте серию снимков, на которых она запечатлена в провокационном комбинезоне и защитной маске. Прозрачная ткань плотно обтягивает тело модели, интимные места при этом лишь слегка прикрыты плотными вставками. На фото Ирина Шейк демонстрирует все прелести своей великолепной фигуры.

Подписчики супермодели пришли в настоящий восторг от подобных снимков и оставили Шейк множество восхищенных комментариев:

“Богиня! Ирина, ты прекрасна!” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), “Теть Ир, ну вы конечно вообще бомбочка", "Что за огонь", "Ну что за женщинааа", "Ируся – ты горяча!".



Для супермодели возраст 35 лет считается уже чуть ли не преклонным, однако благодаря своей прекрасной форме Шейк до сих пор пользуется большой популярностью у именитых дизайнеров. Не может пожаловаться русская красавица и на отсутствие поклонников. В разное время в числе ее ухажеров значились едва ли не самые завидные женихи мира. В союзе с голливудским актером Брэдли Купером четыре года назад Ирина Шейк родила дочь, но после пара рассталась.



