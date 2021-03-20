Снова вместе? Ирину Шейк заметили с Брэдли Купером

Обе звезды будто светились от счастья, когда находились рядом друг с другом. А после рождения дочки, Леи де Сьен Шейк Купер, зарубежные таблоиды поговаривали, что их любовь стала только крепче.
Якобы, Брэдли только и делал, что восхищался своей второй половинкой, подогревая интерес дорогими подарками и многочисленными выходами в свет. Однако чуть позже они и вовсе пропали со всех радаров. Так публика узнала, что их кумиры разошлись как в море корабли.
Главные причины расставания никто из партнеров не называл. Доброжелатели твердили, что всему виной похождения Купера и близкая связь с Леди Гагой. Многочисленная аудитория предполагала, что роман между актером и певицей вспыхнул на съемках кинокартины "Звезда родилась".
Отношения между супругами накалялись благодаря слухам и публичным колкостям Ирины Шейк. Модель не скрывала своей обиды и всячески пыталась задеть бывшего мужа. Но не зря говорят, что время лечит. Накануне папарацци успели запечатлеть, как бывшие супруги провожают наследницу на курсы русского языка.
Похоже, что и день рождения малышки звездные родители отметят вместе. Лея вручит традиционные угощения своим одноклассникам и отправится на семейный ужин. Остается только гадать, это временное воссоединение Ирины и Брэдли или возрождение крепких отношений?
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