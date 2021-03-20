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Снова вместе? Ирину Шейк заметили с Брэдли Купером

Снова вместе? Ирину Шейк заметили с Брэдли Купером

Из-за развода этой парочки горевали поклонники со всех концов света. Никто не мог поверить, что страстная любовь между Ириной Шейк и Брэдли Купером так быстро пропала.
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Обе звезды будто светились от счастья, когда находились рядом друг с другом. А после рождения дочки, Леи де Сьен Шейк Купер, зарубежные таблоиды поговаривали, что их любовь стала только крепче.

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Ирина Шейк супермодель и актриса

Якобы, Брэдли только и делал, что восхищался своей второй половинкой, подогревая интерес дорогими подарками и многочисленными выходами в свет. Однако чуть позже они и вовсе пропали со всех радаров. Так публика узнала, что их кумиры разошлись как в море корабли.

Главные причины расставания никто из партнеров не называл. Доброжелатели твердили, что всему виной похождения Купера и близкая связь с Леди Гагой. Многочисленная аудитория предполагала, что роман между актером и певицей вспыхнул на съемках кинокартины "Звезда родилась".

Отношения между супругами накалялись благодаря слухам и публичным колкостям Ирины Шейк. Модель не скрывала своей обиды и всячески пыталась задеть бывшего мужа. Но не зря говорят, что время лечит. Накануне папарацци успели запечатлеть, как бывшие супруги провожают наследницу на курсы русского языка.

Похоже, что и день рождения малышки звездные родители отметят вместе. Лея вручит традиционные угощения своим одноклассникам и отправится на семейный ужин. Остается только гадать, это временное воссоединение Ирины и Брэдли или возрождение крепких отношений?

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Ирина Шейк и Брэдли Купер. Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 20 марта 2021, 23:59 Источник: Woman's Day ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ирина Шейк и Брэдли Купер официально вышли в свет вместе

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