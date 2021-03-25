"Королева в любом возрасте": Ирина Шейк взбудоражила народ эксклюзивным фото в бикини

Знаменитая во всем мире российская супермодель и актриса порадовала поклонников старым снимком, который она разместила в своем инстаграм-аккаунте. На фото молоденькая Ирина Шейк запечатлена в одном лишь бикини.

Судя по подписи к снимку, на фотографии русской красавице всего 20 лет, так как кадр сделан в 2006 году. Девушка позирует в раздельном купальнике телесного цвета и демонстрирует великолепную фигуру, которая и помогла ей стать востребованной моделью. На лице Ирины нет макияжа, а волосы небрежно собраны в пучок, но публика даже не обратила внимания на эти нюансы – фанаты сосредоточились на фигуре модели и буквально завалили ее восторженными комментариями.

“Русская красавица наша” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) “Королева в любом возрасте”. “Какая же ты Шикарная Ирин”. “Настоящая, ни как эти все силиконовые”. “Хоть в рубище, хоть голой, всегда этот взгляд царицы”.



Также подписчики супермодели заметили, что взбудораживший всех снимок сделан на родине знаменитости. Качество фото оставляет желать лучшего, вероятно, оно было снято еще на пленку в обычной российской квартире при плохом освещении. Однако все это не помешало фолловерам восхищаться красотой юной модели – публикация набраа уже почти полмиллиона лайков и несколько тысяч комментариев.

Напомним, что сейчас супермодели уже 35 лет, но Ирина Шейк остается все в той же великолепной форме и продолжает получать множество комплиментов под каждым своим постом.