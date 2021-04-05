Перерезал сам: звезда "Дома-2" выписалась из больницы после скандалов с мужем

Пара выбрала партнерские роды в петербургской клинике на Фурштатской. Анна лежала в элитной палате. По некоторым данным, медицинское обслуживание обошлось паре в 400 тысяч рублей. Валерий Блюменкранц все время был рядом с супругой и поддерживал ее, а когда малыш появился на свет, отец перерезал пуповину.
Новорожденного мальчика решили назвать Давидом. Счастливый отец встречал семью из роддома со всеми почестями. Также на выписке была мама девушки и видеограф, который снимал происходящее на видео.
Накануне Анна сообщила в своем "Инстаграм", что собирает вещи для выписки. Для торжественного момента семья подготовила конверт светло-голубого оттенка и костюм с вышитым золотыми нитками именем Давид.
Стоит отметить, что не все думали, что пара счастливо доберется до рождения ребенка. Ведь за последнее время Анна Левченко и Валерий Блюменкранц часто ругались. Пару раз они так сильно скандалили, что даже публично заявили о расставании, но этого не случилось.
Напомним, Валерий Блюменкранц и Анна Левченко поженилась летом прошлого года, когда оба еще были участниками "Дома-2". Позже они покинули проект.
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