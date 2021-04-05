"Прикройся!": Топурия после родов широко раздвинула голые ноги

Кети Топурия, как и любая девушка, после родов стремится быстро прийти в форму и продемонстрировать всем свои успехи. Она опубликовала свежее фото, на котором предстала с широко раздвинутыми обнаженными или в тонких чулках ногами. Однако ее попросили прикрыться...
Многие не оценили ее монохромно серый наряд от известного бренда. Кто-то сравнил ее с Ренатой Литвиновой, другие же и вовсе посчитали образ неинтересным и скучным. Как всегда подписчики не стали тактично проходить мимо и вывалили все, что у них есть на душе.
"Спорно"; "Прикройся!"; "Ужас одета, как всегда"; "Sleeves are too short" (Рукава слишком короткие – англ. Прим. ред.); "Какие некрасивые ноги..."; "Ужасно совсем"; "Слишком коротко"; "На улице-то не жарко!" – написали заботливые советчики.
Но несмотря ни на что многие все же восхитились внешностью Кети Топурии. После недавних родов молодая мать выглядит просто потрясающе. Она стройна и свежа. Вот только улыбки на лице недостает, это заметили и поклонники.
Напомним, солистка группы "А-Студио" Кети Топурия второй раз родила ребенка 21 января этого года. В своем "Инстаграм" артистка рассказала, что назвала сына Адамом.
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