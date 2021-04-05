"Вангуем свадьбу": рэпер Feduk трогательно обратился к возлюбленной

5 апреля девушка отмечает 27-летие. В честь важной даты артист опубликовал в своем инстаграм-аккаунте несколько снимков с возлюбленной. Рэпер трогательно поздравил девушку с днем рождения, заявив, что она для него самый лучший друг и самый близкий человек. "Моя маленькая девочка forever (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Feduk.
Александра Новикова тут же отметилась в комментариях. Она призналась молодому человеку в любви. В честь дня рождения девушка показала в личном блоге архивные кадры. Пользователи Сети отметили, что рэпер невероятно похож на отца Саши в молодости. "Вот он, секрет крепких и долгих отношений. Вангуем скорую свадьбу", – написал телеграм-канал "Только никому".
О романе пары стало известно весной 2018-го. В прошлом году молодые люди появились на шоу "Вечерний Ургант", где раскрыли подробности отношений. Оказалось, ребята познакомились благодаря счастливой случайности. По словам Александры Новиковой, она выбирала подарок брату, а Feduk его чуть не увел у нее из-под носа.
Влюбленные уже успели представить друг друга родителям. О том, что у них все серьезно, стало понятно, когда прошлым летом Feduk составил Александре Новиковой компанию на семейном отдыхе в Сардинии.
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