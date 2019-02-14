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Известный артист заткнул за пояс небезупречного Андрея Малахова

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 Популярный у молодежи рэп-исполнитель Федор Инсаров, более известный как Feduk, стал самым стильным мужчиной России по версии журнала GQ. Артист унес домой почетную статуэтку, на которой красовалась надпись: "безупречное чувство стиля, выходящее далеко за музыкальные рамки". 

Отметим, что Feduk в борьбе за титул смог обойти других не менее хорошо одетых претендентов в количестве 100 человек. Рэпер смог заткнуть за пояс телеведущего Андрея Малахова, писателя Михаила Зыгаря, бизнесмена Константина Ремчукова и борца Андрея Купреева. 

Автор: Руслана Алексеева14 февраля 2019, 21:59

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