Известный артист заткнул за пояс небезупречного Андрея Малахова

Популярный у молодежи рэп-исполнитель Федор Инсаров, более известный как Feduk, стал самым стильным мужчиной России по версии журнала GQ. Артист унес домой почетную статуэтку, на которой красовалась надпись: "безупречное чувство стиля, выходящее далеко за музыкальные рамки".
Отметим, что Feduk в борьбе за титул смог обойти других не менее хорошо одетых претендентов в количестве 100 человек. Рэпер смог заткнуть за пояс телеведущего Андрея Малахова, писателя Михаила Зыгаря, бизнесмена Константина Ремчукова и борца Андрея Купреева.
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