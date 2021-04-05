Семья тяжелобольной Заворотнюк обратились к врачам по поводу важного события

Близкие Анастасии Заворотнюк сделали важное заявление. Они пролили свет на историю болезни актрисы.

Родные артистки поблагодарили ее лечащих врачей. Они поблагодарили поклонников за то, что те не теряют внимания, следя за каждой новостью об Анастасии Заворотнюк.

Также они не забыли медиков, которые помогают знаменитости бороться с раком мозга. Семья звезды призналась, что не теряет надежды на исцеление. Близкие отметили, что не теряют веры в чудо. Они рады, что россиян продолжают верить в исцеление актрисы.

Напомним, врачи поставили Анастасии Заворотнюк страшный диагноз пару лет назад. Сейчас за ней наблюдают специалисты Европейского медицинского центра — частной столичной клиники. Говорят, что звезду выписали домой после длительного лечения.

Рядом с Анастасией Заворотнюк находится муж — фигурист Петр Чернышев, с которым они воспитывают дочь Милу. Спортсмен трудится на износ, чтобы оплачивать дорогостоящее лечение супруги. Также актрису поддерживают двое детей от предыдущего брака: Майкл и Анна, а также мать.

Ранее артистка отметила свое 50-летие. Одной из первых ее поздравила дочь. Девушка отметила, что мать для нее – самый яркий свет. Модель недавно говорила о том, что артистка находится в очень сложном состоянии. Но семья надеется на выздоровление актрисы.