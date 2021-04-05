Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Народ молится за здоровье оказавшейся в реанимации Кудрявцевой
"Самое главное – семья": Кабаева дала откровенное интервью
"Ушла в запой!": персонал санатория не спускает глаз с Пеговой
Фото постаревшей и морщинистой Пугачевой вызвали оторопь
партнеры
Понедельник
5 апреля
Лента новостей
11:24
Обнаженная Собчак шокировала народ: как прошла музыкальная премия "Жара"
11:17
Под Красноярском избили ветерана
11:06
"Я кое-что натворила": Малиновской грозит тюрьма
10:47
Фигура только родившей Арнтгольц ошеломила народ
10:38
Михайлов откровенно рассказал о совращении учительницей французского и походах в бордель
10:35
"Готовят к операции": родные бьют тревогу из-за состояния госпитализированной Кудрявцевой
10:20
"Здесь только одна звезда – это я!": педагог из Гнесинки осадил зарвавшегося Билана
10:19
На севере Москвы в квартире произошел взрыв
10:05
Неожиданный снимок Кабаевой всполошил народ: многодетная мать?
09:54
"Самая большая боль": Киркоров рассказал о разбитом сердце дочери из-за шоу "Маска"
09:45
Кто в России получит двойную пенсию? Названы три категории граждан
09:24
В Подмосковье возгорание бытовок угрожает газовым баллонам
09:20
Сын "слил" интимные фото Алибасова с новой возлюбленной
09:17
Семья тяжелобольной Заворотнюк обратились к врачам по поводу важного события
08:38
Бузова взорвалась из-за вопросов о тяжелом разрыве
08:24
Представитель Зеленского заявила о существовании и "украинского русского языка"
06:05
"Провоцировал меня": трансгендерная звезда "Дома-2" закатила истерику в такси
04:09
"Так и хочется!": Раздетая Седокова склонилась в пикантной позе
02:03
"Прямо огонь!": Всплыло сенсационное фото лишившейся волос Гузеевой
00:01
Пока жена не видит: Принц Гарри расслабился на пляже с игривой любимицей
22:14
Нужен врач: Пышногрудая жена Цекало показала фигуру в мини-бикини
19:57
"Она чуть не умерла": экс-супруг Заворотнюк раскрыл многолетнюю тайну
18:10
"Конец невинности": Ланская попала в любовный треугольник наперекор мужу
18:08
Новое увлечение сына Галкина и Пугачевой шокировало поклонников
18:00
Политолог Карбалевич заявил о вероятности новых санкций против Белоруссии
17:44
Новая угроза: изменение климата приведет к всеобщему голоду
17:08
Французские журналисты рассекретили интересное положение Летиции Касты
17:01
"Люди делают больно": Зазнавшаяся Бузова пожаловалась на одиночество
16:54
"Очень грустно": неузнаваемая Макеева шокировала публику
16:23
Восстание из пепла: поклонники увидят Заворотнюк на экранах
16:02
Ход конем: Федорова показала редкий кадр с мужем
15:53
По политическим мотивам: постоянный ведущий отказался приезжать на Славянский базар
15:32
"Все закрутилось": жена рэпера Басты рассказала о любовном романе
15:23
Умер актер Артем Тынкасов
15:01
В Москве мужчину избили до полусмерти бильярдными шарами
14:51
Звезда сериала "Гранд" впервые стала матерью
14:19
Дужников из "Ворониных" слег в больницу со страшным диагнозом
14:18
Малиновская устроила бунт против молодой пассии рэпера Тимати
14:13
Объявлено о воссоединении артиста Петрова с экс-любовницей
13:34
"Любим вас": Тарасова трогательно обратилась к Заворотнюк
13:19
"Зарабатывает миллионы": Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
12:48
Неожиданный поворот: за руку и сердце Тимати пришла воевать бывшая пассия Неймара
12:40
На Украине готовят встречу Зеленского с Байденом
12:35
"Я уже старая": беременная Юлианна Караулова отреагировала на критику
12:07
"Мирно не получается": вскрылись данные о разводе изменщика Мамаева
11:41
"Меня убивали!": крик души бывшей жены Серова
11:29
Бузова высмеяла кичащегося своим счастьем Тарасова
10:53
"Слабонервным не смотреть": окровавленная Долина шокировала россиян
10:46
"Я рыдала": Неожиданное предложение выбило Варлей из колеи
10:44
"Должен начаться подъем": объявлено о возвращении онкобольной Заворотнюк на сцену
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вставные зубы и парик: вид Шаляпина поставил на уши россиян
От Стриженовой потребовали уйти с телевидения после падения в прямом эфире
"Куда смотрит Богомолов?": вывалившая грудь Собчак смутила людей
"Очень грустно": неузнаваемая Макеева шокировала публику
"Меня убивали!": крик души бывшей жены Серова
Стало известно о триумфе Манижи перед "Евровидением"
Шоу-бизнес
Семья тяжелобольной Заворотнюк обратились к врачам по поводу важного события

Семья тяжелобольной Заворотнюк обратились к врачам по поводу важного события

Близкие Анастасии Заворотнюк сделали важное заявление. Они пролили свет на историю болезни актрисы.
прочитано 1801 раз

Родные артистки поблагодарили ее лечащих врачей. Они поблагодарили поклонников за то, что те не теряют внимания, следя за каждой новостью об Анастасии Заворотнюк.

ПО ТЕМЕ

"Она чуть не умерла": экс-супруг Заворотнюк раскрыл многолетнюю тайну

 У Заворотнюк рак мозга: все новости

Сюжеты У Заворотнюк рак мозга: все новости

Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Также они не забыли медиков, которые помогают знаменитости бороться с раком мозга. Семья звезды призналась, что не теряет надежды на исцеление. Близкие отметили, что не теряют веры в чудо. Они рады, что россиян продолжают верить в исцеление актрисы.

Напомним, врачи поставили Анастасии Заворотнюк страшный диагноз пару лет назад. Сейчас за ней наблюдают специалисты Европейского медицинского центра — частной столичной клиники. Говорят, что звезду выписали домой после длительного лечения.

Рядом с Анастасией Заворотнюк находится муж — фигурист Петр Чернышев, с которым они воспитывают дочь Милу. Спортсмен трудится на износ, чтобы оплачивать дорогостоящее лечение супруги. Также актрису поддерживают двое детей от предыдущего брака: Майкл и Анна, а также мать.

Ранее артистка отметила свое 50-летие. Одной из первых ее поздравила дочь. Девушка отметила, что мать для нее – самый яркий свет. Модель недавно говорила о том, что артистка находится в очень сложном состоянии. Но семья надеется на выздоровление актрисы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Анастасия Заворотнюк. Фото: Natalia Shakhanova/globallookpress.com
Автор: 5 апреля 2021, 09:17 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

комментарии

Ответить:

Гость679733
Пожаловаться Ответить
Анастасия всего,всего тебе хорошего, давай выздоравливай,хватит болеть.
Сергей.
Пожаловаться Ответить
Гость686919
чего ты напоминаешь,какими врачами и какой диагноз был поставлен 2 года назад,где это было опубликовано?.
Надо же чем-то заполнить информпространство,вот и переливают из пустого в порожнее.
Гость686919
Пожаловаться Ответить
чего ты напоминаешь,какими врачами и какой диагноз был поставлен 2 года назад,где это было опубликовано?.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Слабонервным не смотреть": окровавленная Долина шокировала россиян

Певица появилась с "трупными" пятнами на лице
Шоу-бизнес

Восстание из пепла: поклонники увидят Заворотнюк на экранах

Онкобольная актриса сыграет главную роль в сериале
Шоу-бизнес

Объявлено о воссоединении артиста Петрова с экс-любовницей

У актеров есть совместный проект
Шоу-бизнес

"Очень грустно": неузнаваемая Макеева шокировала публику

Телеведущая невообразимо преобразилась

Гороскоп

Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+