Устроивший чудовищную аварию Эдвард Бил избежал ареста

Суд избрал Эдварду Билу меру пресечения. Скандальный блогер не отправится в СИЗО.

В четверг, 1 апреля, в центре Москвы столкнулись пять автомобилей. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что на Садовом кольце иномарка, за рулем которой находился 25-летний блогер Эдвард Бил, вылетела на встречную полосу и врезалась в четыре машины.

Пострадавшие не смогли самостоятельно выбраться из покореженных автомобилей. Позже им оказали медицинскую помощь. В тяжелом состоянии находится 35-летняя женщина, которая управляла одной из машин. Как пишут СМИ, пострадавшая в коме.

Тем временем суд избрал меру пресечения Эдварду Билу. Суд не стал арестовывать блогера. Ему лишь запретили покидать дом без разрешения следователя, пользоваться интернетом и управлять автомобилем два месяца. Молодой человек признал свою вину. Он также заявил, что готов выплатить компенсацию людям, которые пострадали в этом ДТП.

Эдвард Бил – не единственная знаменитость, которая устроила аварию на Садовом кольце. Напомним, что в прошлом году недалеко от Смоленской площади произошло ДТП: актер Михаил Ефремов, управляя своей иномаркой, врезался в фургон курьера из Рязани Сергея Захарова. Из-за смерти водителя артиста наказали по всей строгости закона – приговорили к семи с половиной годам колонии.