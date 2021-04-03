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Шоу-бизнес
Устроивший чудовищную аварию Эдвард Бил избежал ареста

Устроивший чудовищную аварию Эдвард Бил избежал ареста

Суд избрал Эдварду Билу меру пресечения. Скандальный блогер не отправится в СИЗО.
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В четверг, 1 апреля, в центре Москвы столкнулись пять автомобилей. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что на Садовом кольце иномарка, за рулем которой находился 25-летний блогер Эдвард Бил, вылетела на встречную полосу и врезалась в четыре машины.

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Пострадавшие не смогли самостоятельно выбраться из покореженных автомобилей. Позже им оказали медицинскую помощь. В тяжелом состоянии находится 35-летняя женщина, которая управляла одной из машин. Как пишут СМИ, пострадавшая в коме.

Тем временем суд избрал меру пресечения Эдварду Билу. Суд не стал арестовывать блогера. Ему лишь запретили покидать дом без разрешения следователя, пользоваться интернетом и управлять автомобилем два месяца. Молодой человек признал свою вину. Он также заявил, что готов выплатить компенсацию людям, которые пострадали в этом ДТП.

Эдвард Бил – не единственная знаменитость, которая устроила аварию на Садовом кольце. Напомним, что в прошлом году недалеко от Смоленской площади произошло ДТП: актер Михаил Ефремов, управляя своей иномаркой, врезался в фургон курьера из Рязани Сергея Захарова. Из-за смерти водителя артиста наказали по всей строгости закона – приговорили к семи с половиной годам колонии.

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Эдвард Бил. Кадр: youtube.com
Автор: 3 апреля 2021, 15:50 Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник
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