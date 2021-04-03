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Загремевшей в реабилитационную клинику Шурыгиной указали на дверь

Загремевшей в реабилитационную клинику Шурыгиной указали на дверь

Диану Шурыгину выписали из лечебного учреждения. Блогерша поделилась эмоциями с поклонниками.
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Скандальная знаменитость наделала много шума новостью о том, что попала в рехаб. Пользователи Сети предположили, что девушка лечилась от алкогольной и даже наркотической зависимостей. Но эта информация не нашла официального подтверждения. Сама Диана Шурыгина говорила, что в клинике избавляется от депрессии.

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 Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

Теперь же блогерша обрадовала поклонников известием о том, что ее отпустили домой. Звезда телешоу поделилась подробностями в своем инстаграм-аккаунте. Она показала ролик из машины. Диана Шурыгина отметила, что ее эмоции не передать словами.

Девушка также продемонстрировала свою прогулку. Она сообщила, что рада снова дышать свежим воздухом. Кроме того, блогерша разместила снимки из дома.

Напомним, ранее фолловеры испугались вида звезды ток-шоу из психоневрологического диспансера. Ее лицо выглядело опухшим, а волосы были спутанными. Разговаривала Диана Шурыгина плохо, еле ворочая языком. Девушка объяснила, что такая речь у нее из-за действия препаратов, которые ей давали медики.

Как писали "Дни.ру", юная россиянка получила скандальную славу после истории с изнасилованием, которая случилась с ней в 2016 году. Ее история вызвала эффект разорвавшейся бомбы после того, как Диана Шурыгина появилась в ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: vk.com/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 3 апреля 2021, 04:38 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

комментарии

Ответить:

Гость668907
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маленькая шлюшка идет в большой мир, бездарь, хабалка
Гость680399
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Прямо её история взорвала информационное пространство, редакторы вы умом тронулись, какое пространство, рассказ о проститутке и ее родителях, позор!!!
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