"Двигай попой!": друг Кати Гусевой основательно потряс Филиппа Киркорова

Уроженка подмосковного Жуковского Катя Гусева – самый известный диджей страны. Премии, фестивали и презентации редко обходятся без ее участия. Продюсер, вeдущая программ и мероприятий, она в совершенстве освоила пульт и стала создавать авторские вечеринки. На одной из них Гусеву заметил и Филипп Киркоров. С тех пор она – официальный диджей короля российской эстрады.

В последнюю неделю апреля у Кати Гусевой сразу две громкие премьеры – с разницей в три дня вышла песня с символичным названием "Я кручу пластинки", а потом и клип на нее. Эта яркая, сочная, вкусная работа – лучший подарок всем перед наступающими длинными майскими выходными. Запоминающийся текст, энергичная танцевальная мелодия, дискотечные ритмы – все это подкупает сразу же.

"Я кручу пластинки, а ты попой! – говорит Гусева о клипе. – Мы это сделали ! Целые сутки съемок! Но мы все справились! Мы все лучшие! Спасибо каждому из вас , что были рядом и сделали этот крутой проект вместе со мной".

Проект, действительно, получался достойный и очень стильный. И не без иронии. В клипе снялся знаменитый диджей и электронный музыкант Грув. Причем трясет он пластинкой и портретом Филиппа Киркорова. Вот так все закольцевалось у талантливой Кати Гусевой.

Филипп, кстати, в последнее время все чаще делает акцент на танцевальную музыку и зажигательные ритмы. Он идет в ногу со временем, и его подруга Катя старается не отставать. Теперь поклонники надеются на их совместный трек.