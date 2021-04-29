"Двигай попой!": друг Кати Гусевой основательно потряс Филиппа Киркорова

В последнюю неделю апреля у Кати Гусевой сразу две громкие премьеры – с разницей в три дня вышла песня с символичным названием "Я кручу пластинки", а потом и клип на нее. Эта яркая, сочная, вкусная работа – лучший подарок всем перед наступающими длинными майскими выходными. Запоминающийся текст, энергичная танцевальная мелодия, дискотечные ритмы – все это подкупает сразу же.
"Я кручу пластинки, а ты попой! – говорит Гусева о клипе. – Мы это сделали ! Целые сутки съемок! Но мы все справились! Мы все лучшие! Спасибо каждому из вас , что были рядом и сделали этот крутой проект вместе со мной".
Проект, действительно, получался достойный и очень стильный. И не без иронии. В клипе снялся знаменитый диджей и электронный музыкант Грув. Причем трясет он пластинкой и портретом Филиппа Киркорова. Вот так все закольцевалось у талантливой Кати Гусевой.
Филипп, кстати, в последнее время все чаще делает акцент на танцевальную музыку и зажигательные ритмы. Он идет в ногу со временем, и его подруга Катя старается не отставать. Теперь поклонники надеются на их совместный трек.
Популярные темы форума
Пиар акция?
Полеты на Марс.
Мне нравится теплое время года!
Слабоумие
Моя борьба
Землю укрыло снегом!
Прощай, исчезни
Измена в семье
Вы слишком высокого мнения о себе