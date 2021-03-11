"Сердце сегодня остановилось": страшная весть о смерти пришла накануне дня рождения Кати Гусевой

12 марта в модном зале торжеств Modus самый известный диджей страны Катя Гусева запланировала с размахом отметить 38-й день рождения. Были приглашены десятки звезд первой величины и лучшая пресса страны, заказаны шикарные столы – грядущее мероприятие поражало размахом. Но накануне празднования пришла страшная весть.

"Моя девочка. Ну как же так?! Мы столько вместе прошли!.. 20 лет настоящей дружбы. Ты была всегда единственной моей близкой подругой и останешься всегда одной в моем сердце. Очень больно. Больше мне не позвонить тебе, когда очень хочется поделиться чем-то важным. Твое сердце сегодня остановилось Ты боролась за жизнь 2,5 года. Ты настоящий боец. Я верила, что ты сможешь. Верила и надеялась. Но вот так. Ты ангел, таких больше нет. Спасибо, что ты была в моей жизни. Спасибо за все. Вечная память", – такое душераздирающее сообщение появилось на странице Гусевой в социальной сети "Инстаграм".

Оказалось – ушла из жизни близкая подруга Кати, с которой было много всего пережито. А похороны ее назначены, по горькой иронии, на день рождения Гусевой. "Я знала, что у Алены счет идет на дни, – плачет знаменитый диджей. – Накануне ухода позвонила ей и сказала, что у меня на носу день рождения – мол, не подведи меня, подруга. Она ответила: "Как получится". не получилось... Я хотела отменить праздник, потому что настроение не то. Даже не представляю, как утром увижу Алену в гробу, а вечером буду улыбаться, выходить на сцену, праздновать".

Но друзья убедили Катю не отменять торжество – мол, покойная жизнелюбивая подруга не одобрила бы этого. К тому же жизнь продолжается. И Гусева решила 12-го праздновать. В память о лучшей подруге. Ради продолжения жизни.

Гостей ее торжества будет развлекать группа "Эстрадарада", знакомая по хиту "Вите надо выйти", сама Катя тоже отыграет часовой диджейский сэт. А среди тех, кто придет ее поздравить, ожидаются Филипп Киркоров, Анита Цой, Ирина Дубцова, Алика Смехова и многие другие.

