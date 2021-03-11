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"Сердце сегодня остановилось": страшная весть о смерти пришла накануне дня рождения Кати Гусевой

"Сердце сегодня остановилось": страшная весть о смерти пришла накануне дня рождения Кати Гусевой

12 марта в модном зале торжеств Modus самый известный диджей страны Катя Гусева запланировала с размахом отметить 38-й день рождения. Были приглашены десятки звезд первой величины и лучшая пресса страны, заказаны шикарные столы – грядущее мероприятие поражало размахом. Но накануне празднования пришла страшная весть.
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"Моя девочка. Ну как же так?! Мы столько вместе прошли!.. 20 лет настоящей дружбы. Ты была всегда единственной моей близкой подругой и останешься всегда одной в моем сердце. Очень больно. Больше мне не позвонить тебе, когда очень хочется поделиться чем-то важным. Твое сердце сегодня остановилось Ты боролась за жизнь 2,5 года. Ты настоящий боец. Я верила, что ты сможешь. Верила и надеялась. Но вот так. Ты ангел, таких больше нет. Спасибо, что ты была в моей жизни. Спасибо за все. Вечная память", – такое душераздирающее сообщение появилось на странице Гусевой в социальной сети "Инстаграм".

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Оказалось – ушла из жизни близкая подруга Кати, с которой было много всего пережито. А похороны ее назначены, по горькой иронии, на день рождения Гусевой. "Я знала, что у Алены счет идет на дни, – плачет знаменитый диджей. – Накануне ухода позвонила ей и сказала, что у меня на носу день рождения – мол, не подведи меня, подруга. Она ответила: "Как получится". не получилось... Я хотела отменить праздник, потому что настроение не то. Даже не представляю, как утром увижу Алену в гробу, а вечером буду улыбаться, выходить на сцену, праздновать".

Но друзья убедили Катю не отменять торжество – мол, покойная жизнелюбивая подруга не одобрила бы этого. К тому же жизнь продолжается. И Гусева решила 12-го праздновать. В память о лучшей подруге. Ради продолжения жизни.

Гостей ее торжества будет развлекать группа "Эстрадарада", знакомая по хиту "Вите надо выйти", сама Катя тоже отыграет часовой диджейский сэт. А среди тех, кто придет ее поздравить, ожидаются Филипп Киркоров, Анита Цой, Ирина Дубцова, Алика Смехова и многие другие.

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Фото: pixabay.com
Автор: 11 марта 2021, 17:59 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
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Филипп Киркоров подарил Кате Гусевой песню

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ВАСЬЯ
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Ванька Губкин опять навалял кучу <цензура>.
Гость644386
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Новости прямо скажем, отпад!
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