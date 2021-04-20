Она ничего не придумала": актер "Кривого зеркала" сделал заявление после обвинения в изнасиловании

Артист ответил на обвинения 22-летней красотки. Юморист признался, что влюбился в девушку. Она же уверяет, что Александр Морозов силой заставил ее заняться с ним сексом, да еще и избил за непокорность.
Елизавета и звезда "Кривого зеркала" познакомились в Сети. Еременко согласилась на свидание со знаменитостью. Общение продолжилось в номере актера. По словам девушки, когда она вышла из ванной, Александр Морозов повел себя грубо.
Актер признался, что секс у них действительно был, но по обоюдному согласию. "Она ничего не придумала", – цитирует звезду экрана Пятый канал. Насилие и рукоприкладство же юморист отрицает. Он отметил, что сам стал жертвой харассмента.
При этом Александр Морозов так увлекся студенткой, что готов продолжить общение с ней, несмотря на обвинения. Также артист добавил, что Елизавета тайно вела видеосъемку, когда они находились в номере. Теперь ролик может стать основанием для судебных тяжб.
Актер заявил, что Еременко – хороший человек, но что-то напутала. По словам юмориста, он готов на все.
Напомним, ранее Александру Морозову удалось скинуть 60 килограммов. Теперь звезда "Кривого зеркала" собирается избавиться от оставшейся свисающей кожи.
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