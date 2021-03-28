Фото из операционной: каким стал отрезавший лишнюю кожу Морозов из "Кривого зеркала"

Не так давно знаменитость перенесла операцию по уменьшению объема желудка. Благодаря процедуре Александр Морозов заметно похудел. К сожалению, резкая потеря веса привела к еще одной проблеме – у звезды шоу "Кривое зеркало" осталась обвисшая кожа.
В начале марта Морозов решился на абдоминопластику. Хирурги срезали с торса Александра лишнюю кожу. Операция прошла хорошо. Сейчас знаменитость восстанавливается. Первое время после процедуры Александр Морозов ощущал дискомфорт и боль. Звезда "Кривого закала" могла спать только на спине.
Мучения Александра Морозова не прошли даром. Наконец 47-летний артист показал результат пластики. В личном микроблоге знаменитость опубликовала свежие фото. Комик, облаченный в медицинский бандаж, позирует в кабинете хирурга.
Подписчики отметили, что операция действительно преобразила Морозова. Александру желали поскорее оправиться от хирургического вмешательства.
Отметим, скоро Александр Морозов вновь ляжет под нож. В планах у звезды шоу "Кривое зеркало" еще одна операция. Артист собирается сделать маммопластику – изменить размер молочных желез.
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