Новая жизнь Морозова: стал похож на мужчину и решил жениться

В студии шоу Андрея Малахова похудевший юморист Александр Морозов попытался найти себе достойную невесту.

Артист из "Кривого зеркала", известный своими внушительными размерами, в последнее время сильно преобразился. Мужчина похудел и пришел на программу "Андрей Малахов. Прямой эфир", где для него был организован кастинг невест. Четыре претендентки боролись за сердце артиста: 42-летняя спортсменка Алена, 28-летняя учительница Рина, 25-летняя невеста Юлия и 63-летняя пенсионерка Виолетта, оказавшаяся к тому же замужней. Впрочем, Александр Морозов не выбрал ни одну из невест.

47-летний юморист признался, что его сердце принадлежит хирургу Наталье Бродан, которой он обязан своим новым телом. Врач помогла комику похудеть. Она рассказала, как стойко мужчина перенес многочасовую операцию, после которой он похудел на 60 килограммов и полностью преобразился.

Шесть лет назад артист весил 140 килограммов. Тогда он чувствовал себя плохо и решил похудеть. По словам врача, сегодня вес мужчины составляет 80 килограммов. На пути к этому результату он пережил несколько операций. Теперь Александр Морозов чувствует себя гораздо лучше и готов к серьезным изменениям в личной жизни.

В эфире телеканала Россия 1 артиста также поддержала мать и его взрослая внебрачная дочь. Напомним, что Александр Морозов уже не раз становился участником шоу, в которых объявлялись его незаконнорожденные дети.