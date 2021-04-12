Волочкова в перьях вызвала оторопь

"Королева шпагата" славится любовью к необычным вещам. Зачастую ее образы вызывают критику. Хейтеры обвиняют звезду в отсутствии вкуса, но Анастасию Волочкову это не смущает.
Знаменитость разместила в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором предстала в полупрозрачном длинном платье с перьями. Танцовщица отметила, что это туника в балетном стиле для путешествий на море. Также Анастасия Волочкова добавила, что будет надевать сей эротичный наряд для возлюбленного.
Примечательно, что звезда давно закрыла комментарии к своим постам, поскольку на нее обрушивается масса негатива. Несмотря на это, в Сети уже окрестили новую публикацию балерины как "чудо в перьях". У некоторых такой вычурный вид Анастасии Волочковой вызвал оторопь. Но сама знаменитость считает, что недруги ей завидуют, поэтому и поливают грязью.
Напомним, ранее Анастасия Волочкова призналась, что безумно устала. При этом танцовщица не планирует делать передышку, так как у нее есть свой способ справляться со сложностями: при любых недомоганиях балерина отправляется в танцзал.
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