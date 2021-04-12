Облитая помоями после встречи с Долиной блогерша нашла защиту

После конфликта на шоу Максима Галкина Садальский встал на сторону Долиной. Валя Карнавал получила словесную оплеуху и рост популярности.

В эфире музыкального шоу Максима Галкина на "Ютуб" произошла роковая встреча 65-летней певицы Ларисы Долиной и 19-летней тиктокерши Вали Карнауховой. Беседа коллег незаметно переросла в конфликт. Лариса Долина не стала сдерживать себя и высказалась по поводу таланта и профессионализма, которыми Валя Карнавал не отличается.

Долина заметила, что ее молодая коллега не попала на распевке ни в одну ноту и посоветовала девушке для начала научиться петь, а лишь потом выходить на публику, либо же оставаться петь на кухне. В ответ Валя Карнавал заявила, что после пяти лет учебы ей уже и вовсе не захочется петь.

Максиму Галкину удалось нивелировать конфликт, разгоревшийся на "Музыкалити", однако зрители шоу продолжили спорить и разделились во мнениях. Станислав Садальский стал на сторону большинства и вступился за народную артистку. Актер заявил, что современная политика направлена на бездарность и посочувствовал Долиной, которая "вляпалась" в эту беседу. Популярную тиктокершу Садальский и вовсе назвал "помойкой", которая не может даже близко стоять с Ларисой Долиной. Сам Максим Галкин тоже подвергся критике возмущенного актера, который заявил, что шоумен занимается самодеятельностью и гости приходят к нему только из-за уважения к Пугачевой – об этом сообщил "ФАН".

Пока пользователи Сети продолжают обсуждать шоу, сама Валя Карнавал становится только популярнее. 19-летняя блогерша уже может похвастаться 14 миллионами подписчиков, которым не нужны документы о ее музыкальном образовании. Девушка еще ранее попала в рейтинг самых высокооплачиваемых тиктокеров. Теперь же Валя Карнавал получила еще больше подписчиков, надежды на новые контракты и поддержку своей аудитории.