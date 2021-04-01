Поливающий грязью звезд критик Соседов оказался на операционном столе

В клинику знаменитость попала 31 марта. В настоящее время он восстанавливается после операции, которую врачи провели под местной анестезией.
Сергей Соседов поведал, что все время имел трудности с дыханием. Причиной стали полипы в носу. Образования разрослись и препятствовали поступлению воздуха.
К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно и безболезненно. Правда, неприятные ощущения у критика были. Он отметил, что слышал в носу хруст во время операции.
Журналист полагает, что в больничную палату он может еще вернуться, поскольку полипы могут
появиться вновь. Музыкальный эксперт заявил, что к появлению проблемы со здоровьем его привели образ жизни и плохая экология мегаполисов.
Напомним, Сергей Соседов является заядлым правдорубом. Он без смущения высказывает свое, часто негативное, мнение о мэтрах российского шоу-бизнеса.
Как писали "Дни.ру", ранее Сергей Соседов раскритиковал Аллу Пугачеву, Софию Ротару и Ирину Аллегрову. Он считает, что Примадонне давно было пора покинуть сцену. "Хуторянку" и "шальную императрицу" же он уличил в пении под фонограмму.
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