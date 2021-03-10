Конкурс для "зевак": Соседов внезапно разоблачил организаторов "Евровидения"

Восьмого марта прошло всенародное голосование. По результатам, в этом году нашу страну на конкурсе представит исполнительница Манижа с песней Russian woman.

Сергей Соседов славится своими резкими высказываниями в адрес звезд шоу-бизнеса, но на этот раз журналисты поинтересовались его мнением относительно предстоящего события. Критик был краток и подчеркнул, что конкурс проводится "для зевак".

Он отметил, что ни масштаб личности, ни уровень данных того, кто поедет туда, не имеет значения и на результат влиять не будет. "Хоть черта лысого", – заявил он и предложил отправить на "Евровидение" первого человека "с улицы".

Напомним, в 2021 того самого артиста все желающие выбирали в прямом эфире. В "гонке" победила популярная исполнительница Манижа с композицией Russian woman. Она известна своими остросоциальными текстами и клипами, а также активной поддержкой борьбы за права женщин и детей.

Во время голосования ее соперниками стали: коллектив Therr Maitz во главе с Антоном Беляевым, который представил песню Future is bright, а также дуэт "#2Маши", исполнивший хит Bitter words. Известно, что сама звезда была невероятно шокирована собственной победой. Он хваталась за голову, радовалась и, смеясь, кричала своим подопечным: "Вы понимаете, во что мы ввязались?". Конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.