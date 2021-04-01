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Россияне обиделись на глумление бессовестного Урганта над страной

Россияне обиделись на глумление бессовестного Урганта над страной

В шоу "Вечерний Ургант" ведущий и его гость позволили себе лишнего. Россияне посчитали их шутки глумлением.
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В недавнем выпуске шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале его ведущий Иван Ургант и гость пошутили над названием сахалинской реки Тухлянка в Углегорском районе России. В студии программы был актер сериала "Угрюм-река" Александр Горбатов.

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Местные жители расценили это как издевательство и публично высказали свое недовольство. По мнению телезрителей, такое отношение к стране на федеральном канале выглядит странно.

Название реки обсуждали в рубрике "НЕвеликие реки России". Насмешки над Тухлянкой для многих местных жителей стали очередным напоминанием об удручающем состоянии реки и местной инфраструктуры.

"На федеральном канале сейчас коснулись важной для углегорцев очень темы, причем, не подозревая даже об этом. Гость шоу "Вечернего Урганта" на Первом канале просто высмеял название реки, которая течет через Углегорск", – написали в телеграм-канале "Углегорские новости".

Со стороны шутка действительно выглядела обидно. Получилось так, что два обеспеченных и бессовестных дяди, сидящие в Москве, глумятся над географическим объектом России. При этом телеканал постоянно продвигает в своей повестке национальные идеи. Возникает диссонанс...

Стоит отметить, что во времена, когда южная часть острова Сахалина принадлежала Японии, река Тухлянка называлась Масурао. Есть версия, что Масурао стала Тухлянкой, когда целлюлозно-бумажный комбинат города Углегорска, стоящего на ее берегах, стал использовать реку для сброса своих сточных вод.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 1 апреля 2021, 13:38 Источник: телеграм-канал "Углегорские новости" • Требует проверки

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