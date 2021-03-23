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"Один на даче": тяжелобольной Ургант ушел из семьи

"Один на даче": тяжелобольной Ургант ушел из семьи

Накануне стало известно, что журналист заразился коронавирусом. Однако, несмотря на тяжелую болезнь, работу он не оставил.
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Руководство программы, видимо, активно поддержало решение телеведущего выйти в эфир способом, ставшим символом прошлого года. Новый выпуск "Вечернего Урганта" был частично записан в онлайн-формате. Иван подключился к шоу из дома, а гости и зрители традиционно расположились на съемочной площадке. Дмитрий Хрусталев всячески поддерживал и помогал коллеге. Атмосфера получилась крайне нетипичная, но креативная.

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 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Видимо, к счастью, болезнь протекает в легкой форме, так как Иван показался всем веселым и бодрым. Однако он отметил, что чувствует себя не очень хорошо и посмеялся, что впервые ему пришлось самому разбираться с гримом для съемки.

Также Ургант подчеркнул, что этот выпуск – самый необычный за все годы существования передачи. Он честно признался, что болен и рассказал, что ему пришлось оставить семью и самоизолироваться. "Один на даче", – печально заметил ведущий.

Иван Ургант попросил прощения у зрителей. Ему неудобно, что в момент, когда страна только начинает потихоньку отходить от страшной пандемии, он снова вынужден напоминать о ней. Сейчас ведущий активно лечится: принимает противовирусные и разжижающие кровь препараты, а также необходимые витамины. Он сохраняет позитивный настрой.

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Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 марта 2021, 11:12 Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник

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Скорейшего выздоровления,Иван!
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