"Смелая и обреченная": дочь Навки положила голову в пасть дикого зверя

Девочке всего лишь шесть, но она уже успела добиться немалого в фигурном катании. Недавно оказалось, что малышка занимается вокалом. В "Инстаграм" спортсменки появилось занимательное видео. На кадрах наследница исполняет песню "Hit the road Jack". Подписчики Навки восхитились способностями девочки.Теперь звезда опубликовала новый пост. На фото Надя бесстрашно положила голову в пасть льва. Животное оказалось скульптурой, но это не помешало Татьяне и подписчикам порассуждать на тему того, как определить характер ребенка с детства, и что лучше: бесстрашие или осторожность.
Поставленные фигуристкой вопросы взбудоражили поклонников. Они были шокированы тем, что маленькая девочка не испугалась скульптуры и принялись хвалить ее. "Гены. А какая дочь может быть у олимпийской чемпионки?", "Фото потрясающее – маленький беззащитный, доверчивый ребенок и пасть страшного зверя", "Надюша, ты лучшая", "Какая же молодец девчушка, и Вы, Татьяна", – писали они.
Однако нашлись и те, кого не впечатлили рассуждения звездной мамы. "А где здесь храбрость? Скульптура", "Не поняла, к чему разговор о храбрости, если лев ненастоящий", "Нет там никакой смелости, одни мамины амбиции", "Смелая и обреченная", "И зачем?" – комментировали пользователи.
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