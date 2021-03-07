"Стыдно брать в долг": Бледанс спустила на новое жилье в Москве непосильную сумму

Теледива Эвелина Бледанс приобрела новую недвижимость в столице, но до сих пор не может за нее расплатиться. Звезда рассказала о подробностях ситуации на ТВ.

Телеведущая Эвелина Бледанс пришла на программу "Звезды сошлись", где рассказала о покупке нового жилья. По словам знаменитости, она приобрела маленькую квартиру в Москве за 17 миллионов рублей. Финансовое положение не позволило артистке полностью оплатить стоимость приобретения, поэтому она взяла ипотеку под 7,9% годовых. Ежемесячно она перечисляет в банк 63 тысячи рублей. Светская львица призналась, что с трудом решилась на ипотеку, так как это причиняет ей моральные терзания.

"Мне почему-то стыдно брать в долг. Я вообще такой человек, я не могу быть должна кому-то. А когда ты еще должен достаточно большую сумму, это несет за собой, если ты не заплатишь, какие-то проблемы", — сообщила звездная дива в эфире НТВ. В перспективе знаменитость собирается подарить квартиру младшему сыну Семену. А Николай, старший наследник телеведущей, уже получил от знаменитой матери фешенебельный особняк в Израиле.

О сумме первоначального взноса по ипотеке Эвелина Бледанс распространяться не стала, ловко переведя разговор в другое русло. "Я предпочитаю просто любить деньги, чтобы они всегда были", — объявила артистка собеседникам, которые очень интересовались ее жизненными принципами. Гости шоу "Звезды сошлись" похвалили Эвелину Бледанс за смелый поступок.