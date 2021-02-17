Разбогатевшая бизнесменша-сестра Бледанс купила квартиру в Москве

Эвелина Бледанс родилась и выросла на черноморском берегу. Когда ей было четыре, ее родители развелись. Мать построила другую семью, и у Эвелины появился отчим, а затем и сестра.
Потом Эвелина переехала в Санкт-Петербург учиться. Семья осталась жить в Ялте. Актриса снялась в шоу "Маски", после чего стала настоящей звездой. Несмотря на ошеломительную популярность и обилие работы, она часто навещала родных.
Сейчас Эвелина Бледанс хорошо общается со своей сестрой Майей. Недавно она переехала из Ялты в Москву, и теперь родственницы видятся еще чаще, чем раньше.
Напомним, сама Эвелина Бледанс купила собственную квартиру в Москве только в прошлом году. До этого на и ее особенный сын Семен жили в загородном доме.
Недавно квартиру в Москве приобрела и ее сестра Майя. Эвелина помогала родственнице с выбором жилья. Как выяснилось, Майя перевезла в столицу свой бизнес по продаже кухонной мебели, поэтому и сама решила перебраться.
Напомним, Эвелина Бледанс воспитывает сына Семена. У мальчика был диагностирован синдром Дауна. Когда ему было четыре года, Бледанс осталась без мужа. Ее супруг Александр Семенов не справился с тяжелой ношей опеки особенного мальчика и ушел.
Ранее Эвелина Бледанс рассказала в своем "Инстаграм" о том, что ей пришлось столкнуться с унижением. Она попросила поддержки у своих подписчиков.
Популярные темы форума
Что случилось дальше с этими девушками ? Их отпустили ?
старухи загадили форум
А у вас есть вторая половинка?
Ната и Лиона сыграли свадьбу.
Сын " сошёл с ума "
Вам нравится принцесса Кейт Миддлтон ?
Жаль потерянного времени.
Как побороть жадность в себе?
подскажите мне
Нет больше сил.