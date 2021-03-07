Употребляет каждый день: Татьяна Васильева созналась в алкоголизме

В одном из интервью Татьяна Васильева рассказала, что не брезгует крепкими напитками. Выяснилось, что всеми известная артистка театра и кино самостоятельно готовит коктейли.

Отвечая на многочисленные вопросы, звезда созналась в алкогольной зависимости. Она практически ежедневно прибегает к профилактическим мерам, состоящим из приема спиртных напитков.

По вечерам на столе Татьяны Васильевой можно заметить традиционный коктейль из мескаля – текилы и лимонного сока. Актриса не скрывает, что может выпить за раз более 150 грамм. Подобные "процедуры" расслабляют звезду и дают ей возможность быстро заснуть после тяжелого рабочего дня.

"Это от усталости. Могу пить каждый день", – откровенно заявила теледива.

Несмотря на праздные вечера, утро актрисы всегда начинается с тренировки и "пробежки" до дверей театра или съемочной площадки. По словам Васильевой, ей не знакомо похмелье и утренняя головная боль. Более того, при раннем подъеме она не испытывает потребности в очередном употреблении алкоголя.

Стоит отметить, что подобное хобби может быть связано с ненормированным рабочим графиком звезды. Сообщалось, что Татьяна Григорьевна была готова устроиться разносчицей пиццы в тяжелые времена, лишь бы прокормить всю звездную семейку. Васильева не скрывает, что является главной добытчицей для всех родственников. 73-летняя актриса всю жизнь материально помогала дочери, сыну и не скупилась на мелочи для внуков.