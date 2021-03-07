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Употребляет каждый день: Татьяна Васильева созналась в алкоголизме

Употребляет каждый день: Татьяна Васильева созналась в алкоголизме

Татьяна Васильева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
В одном из интервью Татьяна Васильева рассказала, что не брезгует крепкими напитками. Выяснилось, что всеми известная артистка театра и кино самостоятельно готовит коктейли.
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Отвечая на многочисленные вопросы, звезда созналась в алкогольной зависимости. Она практически ежедневно прибегает к профилактическим мерам, состоящим из приема спиртных напитков.

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По вечерам на столе Татьяны Васильевой можно заметить традиционный коктейль из мескаля – текилы и лимонного сока. Актриса не скрывает, что может выпить за раз более 150 грамм. Подобные "процедуры" расслабляют звезду и дают ей возможность быстро заснуть после тяжелого рабочего дня.

"Это от усталости. Могу пить каждый день", – откровенно заявила теледива.

Несмотря на праздные вечера, утро актрисы всегда начинается с тренировки и "пробежки" до дверей театра или съемочной площадки. По словам Васильевой, ей не знакомо похмелье и утренняя головная боль. Более того, при раннем подъеме она не испытывает потребности в очередном употреблении алкоголя.

Стоит отметить, что подобное хобби может быть связано с ненормированным рабочим графиком звезды. Сообщалось, что Татьяна Григорьевна была готова устроиться разносчицей пиццы в тяжелые времена, лишь бы прокормить всю звездную семейку. Васильева не скрывает, что является главной добытчицей для всех родственников. 73-летняя актриса всю жизнь материально помогала дочери, сыну и не скупилась на мелочи для внуков.

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Автор: 7 марта 2021, 15:15 Источник: Youtube ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость640490
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Марозматичка всех задрала своими историями, дешёвая шл..<цензура>
Гость641622
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У каждого своя судьба. Татьяна - прекрасная , очень талантливая актриса. Она замечательная мать и бабушка. Не каждая с такой преданностью и фанатизмом относится к своим взрослым детям. А Татьяна именно такая - все для детей. Большое уважение вызывают такие женщины. Но иногда их хочется пожалеть. Здоровья, сил, терпения и творческих удач Вам, уважаемая Татьяна Григорьевна!
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