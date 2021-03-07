Выбросил в окно собаку и начал мордобой: друг устроил Билану разбор полетов

Об отношениях певца Димы Билана и актера Ивана Николева ходит немало слухов. Стало известно о страшной ситуации, которая стала результатом жуткой ссоры между артистами.

Поклонники Димы Билана активно следят за личной жизнью артиста и бурно обсуждают ее в интернет-пространстве. В минувшем году россияне поговаривали, что "ночной хулиган" закрутил роман со своей личной помощницей Аленой Усачевой, а сейчас появились сплетни о его любовных контактах с артистом Иваном Николаевым. Этот актер хорошо знаком зрителям по картине "Девятая рота", а также как кавалер Светланы Светличной. Недавно в соцсетях распространились провокационные видео, на которых пользователи заметили пробежавшую искру между Иваном Николаевым и Димой Биланом.

Продюсер Леонид Дзюник поделился с журналистами скандальной историей, в которую несколько лет назад попали заподозренные в близкой связи певец и кинозвезда. "Говорили, что во время их ссоры Ваня якобы выбросил в окно собаку Димы, а потом ломился к нему в квартиру и подрался с ним", — объявил Леонид Дзюник. Он добавил, что после этого жуткого раздора у Николаева начались неприятности на работе — он снимался в сериале "Клуб", а полученные во время разбора полетов гематомы не мог скрыть даже профессиональный грим.

По словам продюсера, сейчас информацией о личной жизни Димы Билана он не обладает. Мужчина не исключает того, что певца и актера связывает классическая мужская дружба. В последнее время Леонид Дзюник много работал вместе с Иваном Николаевым и не слышал от коллеги никаких речей про Диму Билана.

