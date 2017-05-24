Разительные перемены во внешности Билана

24 мая 2008 года Дима Билан стал первым в российской истории победителем "Евровидения". Этот конкурс европейской песни он штурмовал дважды. И в итоге одержал победу с композицией "Believe Me". Тогда вместе с ним в Белграде на сцене работали венгерский скрипач Эдвин Мартон и олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. Dni.Ru вспомнили, каким Дима был на заре своей карьеры, когда сотрудничал с Еленой Кан и Юрием Айзеншписом, и каким стал, попав под опеку Яны Рудковской.
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