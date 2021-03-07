И полцарства в придачу: мать победителя "Голос.Дети" требует от государства инвалидную коляску за 500 тысяч

Победитель третьего сезона музыкального шоу "Голос.Дети" Данил Плужников относится к числу людей с особенностями в развитии. Мать юного певца пытается получить бесплатно коляску для сына, стоимость которой достаточно высока.

"Голос.Дети" обнародовал выдающиеся таланты, которые можно и нужно поддерживать. Одной из главных звездочек проекта стал Данил Плужников, мальчик с болезнью роста — спондилоэпифизарной дисплазией. В финале третьего сезона шоу мэр Сочи пообещал подарить родителям уникального ребенка однокомнатную квартиру. После приобретения этой недвижимости Плужниковы продали ее и купили новое жилье в ипотеку в Москве. Сейчас мать победителя шоу "Голос.Дети" уже год пытается добиться от государства бесплатной инвалидной коляски с функцией лифта, цена которой достигает половины миллиона рублей.

В настоящее время Данил Плужников перемещается по столице на классической детской коляске. Ирина Афанасьева, мать юного дарования, считает, что ее сын нуждается улучшенном средстве передвижения — кресле, которое сможет поднимать и опускать Данила на 30 см.

По программе реабилитации мальчику необходимо кресло-коляска с электроприводом без указания на функциональные особенности. По словам Ирины, заветное кресло за полмиллиона рублей ее сыну не положено, но женщина не опускает руки. Она намерена и дальше требовать внесения определенных рекомендаций от бюро медико-социальной экспертизы. В настоящее время государство не предоставляет победителю шоу "Голос.Дети" бесплатную коляску, ссылаясь на ряд правил.

