И полцарства в придачу: мать победителя "Голос.Дети" требует от государства инвалидную коляску за 500 тысяч

"Голос.Дети" обнародовал выдающиеся таланты, которые можно и нужно поддерживать. Одной из главных звездочек проекта стал Данил Плужников, мальчик с болезнью роста — спондилоэпифизарной дисплазией. В финале третьего сезона шоу мэр Сочи пообещал подарить родителям уникального ребенка однокомнатную квартиру. После приобретения этой недвижимости Плужниковы продали ее и купили новое жилье в ипотеку в Москве. Сейчас мать победителя шоу "Голос.Дети" уже год пытается добиться от государства бесплатной инвалидной коляски с функцией лифта, цена которой достигает половины миллиона рублей.
В настоящее время Данил Плужников перемещается по столице на классической детской коляске. Ирина Афанасьева, мать юного дарования, считает, что ее сын нуждается улучшенном средстве передвижения — кресле, которое сможет поднимать и опускать Данила на 30 см.
По программе реабилитации мальчику необходимо кресло-коляска с электроприводом без указания на функциональные особенности.
По словам Ирины, заветное кресло за полмиллиона рублей ее сыну не положено, но женщина не опускает руки. Она намерена и дальше требовать внесения определенных рекомендаций от бюро медико-социальной экспертизы. В настоящее время государство не предоставляет победителю шоу "Голос.Дети" бесплатную коляску, ссылаясь на ряд правил.
Популярные темы форума
Как относитесь к девушкам, которые спят с женатыми?
Куда мне идти
Мерзкие соседи
Замуж за мужчину
Наказание девочек на 8 марта.
Обтягивающие юбки
На 8 марта желаю подавиться колбасой.
Хватит
Гадаю
Новая фамилия