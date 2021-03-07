57-летняя Милявская пережила приступ во время спектакля

Еще в начале февраля исполнительница дебютировала в качестве драматической актрисы. Постановщик комедийного спектакля соединил сразу три произведения неизменной русской классики – "Женитьбу" Гоголя, "Женитьбу Бальзаминова" Островского и "Предложение" Чехова.
Стоит отметить, что главная роль досталась Лолите Милявской. По словам самой певицы, подобный прорыв связан с многолетней работой на сцене. О первом опыте актриса поведала в эфире развлекательного шоу "Вечерний Ургант".
Милявская рассказала, что не справилась с волнением и столкнулась с серьезным проблемами. Выяснилось, что на фоне сильных переживаний у нее ухудшилось общее состояние. Несмотря на большое количество успокоительных препаратов, сердце актрисы начало "шалить".
"Самое страшное было во время спектакля. Я думала, что у меня прошла стенокардия. Но она началась прямо в момент выхода на сцену. Я лежала с единственной мыслью: "Господи, сейчас бы сердце не остановилось", – отметила Лолита.
Однако пережитый стресс значительно повлиял на рейтинги пьесы. В театре выкупают все билеты, а актеры не успевают менять грим. Поговаривают, что главная героиня "Женитьбы" произвела фурор, так как идеально "вписалась" в общую картину постановки.
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