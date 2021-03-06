57-летний Николас Кейдж женился в пятый раз

Николас Кейдж вступил в брак с 26-летней японкой. Звезда фильма "Время ведьм" принимает массу поздравлений от поклонников.

Фанаты Николаса Кейджа ликуют — голливудский актер снова налаживает личную жизнь. В феврале артист скрепил себя узами брака с молодой девушкой из Японии Рико Шибату, рассчитывая на семейное счастье. Свадьба Николаса Кейджа с избранницей состоялась 16 февраля в Лос-Анджелесе. Заявление на торжественное мероприятие пара подала в 26-й день рождения Рико. По данным издания Daily Star, в результате замужества девушка взяла фамилию знаменитого супруга.

О помолвке артиста с возлюбленной стало известно летом прошлого года. Об этом Николас Кейдж заявил в интервью на радио. Актер сделал предложение избраннице по видеосвязи. Перед этим артист не виделся с Рико Шибату целых полгода — она улетела из Нью-Йорка в Киото, а он отправился в штат Невада. Расстояние только укрепило чувства партнеров. Николас Кейдж подарил девушке обручальное кольцо с черным бриллиантом.

Предыдущий брак артист заключал в 2019 году с Эрикой Койке. Он продлился всего четыре дня, едва успев начавшись. Голливудский актер признавался, что женился в четвертый раз в состоянии алкогольного опьянения и не давал отчета своим действиям. Сейчас фанаты кинозвезды надеются, что пятая супруга не даст Николасу Кейджу снова стать завидным женихом.

