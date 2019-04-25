Пошел вразнос: голливудского актера сняли на видео пьяным в караоке (видео)
На видеозаписи, опубликованной в Сети, можно увидеть, как пьяный артист исполняет композицию Принса Purple Rain, посвященную неразделенной любви. Многие пользователи предположили, что Николас Кейдж решил исполнить эту песню, потому что до сих пор не может оправиться после развода с четвертой женой.
Напомним, последний брак актера с визажистом Эрикой Койке продлился всего четыре дня. Актер сам стал инициатором разрыва. Позднее он объяснил, что был пьян во время свадьбы и не догадывался о последствиях своих действий.
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