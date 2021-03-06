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"Обещали завалить меня": Барецкий рассказал о угрозах после скандального заявления о могиле Жанны Фриске

"Обещали завалить меня": Барецкий рассказал о угрозах после скандального заявления о могиле Жанны Фриске

Жанна Фриске. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Стас Барецкий нарвался на неприятности, заявив, что тела Жанны Фриске в могиле нет. Родственников певицы такое высказывание оскорбило.
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На днях Стас Барецкий рассказал, что тело Жанны Фриске выкопали из могилы и украли. Шоумен, являющийся президентом "Союза профессиональных ритуальных агентов", уточнил: об исчезновении останков певицы ему поведали коллеги по похоронному бизнесу.

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Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Матери артистки пришлось опровергать эту информацию. Ольга Владимировна назвала заявление Барецкого бредом и призвала не верить ему. Будет ли наказывать шоумена оскорбленная мать артистки, неизвестно.

Стас не понимает, почему на него должны подать в суд за его высказывание. Он отметил, что никого не оскорблял, а лишь сказал то, что знает. Также Барецкий признался, что ему поступают угрозы после скандального заявления. "Ночью было пару звонков мне, обещали "завалить" меня", – рассказал шоумен.

Однако Барецкий, кажется, не боится никаких угроз. Он подчеркнул, что "прошел 90-е". Мол, неизвестно, кто кого "завалит", если дело дойдет до потасовки.

Напомним, Жанна Фриске скончалась летом 2015 года на 41-м году жизни. Причиной смерти артистки стала неоперабельная опухоль мозга, с которой она боролась последние несколько лет жизни. Певицу похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

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Автор: 6 марта 2021, 22:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Уникальные фото Жанны Фриске

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