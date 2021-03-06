"Обещали завалить меня": Барецкий рассказал о угрозах после скандального заявления о могиле Жанны Фриске

На днях Стас Барецкий рассказал, что тело Жанны Фриске выкопали из могилы и украли. Шоумен, являющийся президентом "Союза профессиональных ритуальных агентов", уточнил: об исчезновении останков певицы ему поведали коллеги по похоронному бизнесу.
Матери артистки пришлось опровергать эту информацию. Ольга Владимировна назвала заявление Барецкого бредом и призвала не верить ему. Будет ли наказывать шоумена оскорбленная мать артистки, неизвестно.
Стас не понимает, почему на него должны подать в суд за его высказывание. Он отметил, что никого не оскорблял, а лишь сказал то, что знает. Также Барецкий признался, что ему поступают угрозы после скандального заявления. "Ночью было пару звонков мне, обещали "завалить" меня", – рассказал шоумен.
Однако Барецкий, кажется, не боится никаких угроз. Он подчеркнул, что "прошел 90-е". Мол, неизвестно, кто кого "завалит", если дело дойдет до потасовки.
Напомним, Жанна Фриске скончалась летом 2015 года на 41-м году жизни. Причиной смерти артистки стала неоперабельная опухоль мозга, с которой она боролась последние несколько лет жизни. Певицу похоронили на Николо-Архангельском кладбище.
Популярные темы форума
Почему Юрист бросил Невесту Премиум класса ?
Куда мне идти
Как относитесь к девушкам, которые спят с женатыми?
Каких артистов вы видели ''живьём''...
Мерзкие соседи
Реклама, которая вам нравится
Хватит
Обтягивающие юбки
Замуж за мужчину
Гадаю