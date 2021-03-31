Больше не нужна: бывший жених Бузовой объявил о свадьбе

Накануне бывший избранник дивы Денис Лебедев выложил новое видео. В его личном блоге в "Инстаграм" появился ролик, на котором можно увидеть его руку и руку возлюбленной с заветными кольцами. "Мы счастливы вместе", – отметил сыровар, поблагодарив всех за их чудесную церемонию.
Видимо, поклонники Ольги Бузовой уже отошли от профиля Дениса и перестали засыпать его гневными обвинениями. Многие с удовольствием поздравили пару. "Денис и Катюша очень рада за вас! От души, мои поздравления", "Так неожиданно! Но, главное, чтобы вы любили и ценили друг друга, счастья вам молодые! Горько!", "Как здорово! Ура", "Поздравляю! Очень рада за вас, будьте счастливы", – писали они.
Самые недоверчивые подписчики поинтересовались у Лебедева, является ли видео официальным подтверждением. "Нотариально заверенное", – ответил экс-возлюбленный ведущей.
Напомним, несколько лет назад Денис Лебедев был одним из самых активных претендентов на сердце Ольги Бузовой в шоу "Замуж за Бузову". Харизматичный и веселый, он практически сразу покорил диву. Однако счастье было недолгим. Вскоре после финала ведущая заявила, что Денис делал все ради пиара, он воспользовался ею. Она разорвала все отношения с сыроваром, а он достаточно долго пытался все вернуть. Звезда не простила мужчину.
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