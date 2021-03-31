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Что не поделили Миронов и Мордюкова на съемках комедии "Бриллиантовая рука"

Что не поделили Миронов и Мордюкова на съемках комедии "Бриллиантовая рука"

После выхода на экраны "Бриллиантовая рука" стала невероятно популярна. "Дни.ру" рассказывают, как Леонид Гайдай снимал один из своих лучших фильмов.
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Идея сценария появилась у драматургов Якова Костюковского и Мориса Слободского после серии статей о контрабандистах. В одной из заметок упоминался хитроумный способ провоза нелегального товара, который придумали швейцарские бандиты – они вывозили золото в гипсе на руке. Так и появилась история про недотепу Семена Семеновича, который в заграничной поездке становится жертвой мошенников.

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Драматурги уже работали с Леонидом Гайдаем, поэтому сценарную заявку "Бриллиантовой руки" писали сразу под него. В главной роли режиссер видел только Юрия Никулина, так что авторы ориентировались на его актерские способности.

Руководство "Мосфильма" сценарий одобрило, но потребовало внести принципиальные правки. Например, начальство хотело видеть в этой истории более активную роль милиции, а также настоятельно рекомендовало вычеркнуть политически окрашенные фразы. Роль контрабандиста Геши предлагали отдать Георгию Вицину, но Леонид Гайдай от этой идеи отказался.

Фото: Russian Look/ www.globallookpress.com

Андрей Миронов сам пришел на пробы и прошел их блестяще, но на съемках возникли сложности. Играл актер замечательно, а вот отношения с Нонной Мордюковой у него не сложились – именно поэтому их сцены так редко пересекаются. Актриса обзывала Миронова "маменькиным сынком", а он не стеснялся указывать ей на промахи на съемочной площадке.

Перед началом очередного рабочего дня Леонид Гайдай выстраивал мизансцены, а также создавал "рисунок" каждой роли. Подготовка не исключала и актерских импровизаций: съемки обычно начинались с так называемых "мозговых штурмов", во время которых артисты высказывали свои идеи по поводу того, как можно было бы раскрыть характер их персонажа.

Фото: Russian Look/ www.globallookpress.com

"Бриллиантовая рука" вышла в прокат в 1968 году. В восторге были все: зрители, пресса, критики... За первый год картину посмотрели 76 миллионов человек.

Интересные факты

  • Исследователи считают, что "Бриллиантовая рука" – пародия на советские и зарубежные фильмы. В картине прослеживают отсылки к лентам "Чапаев", "Разиня", "К северу через северо-запад" и даже бондиане.
  • Девушку легкого поведения, чье "цигель-цигель ай-лю-лю" помнят до сих пор, сыграла Виктория Островская. Она работала диспетчером автобазы и о кино даже не думала, но попалась на глаза помощнице режиссера, которая и позвала ее исполнить крошечный эпизод.

Фото: Russian Look/ www.globallookpress.com

  • Иностранная речь, на которой говорят контрабандисты и девушка легкого поведения — тарабарщина, которую придумали Леонид Гайдай и Леонид Каневский.
  • В картине снялась вся семья Юрия Никулина. Жена Татьяна сыграла стамбульского экскурсовода, а сын Максим появился в эпизоде с мальчиком, который ходил по воде.
  • У "Бриллиантовой руки" предполагали лиричный финал. Вся семья Горбункова выходит из подъезда, у Семена Семеновича загипсованы обе руки, и Надежда тихо говорит: "Сеня, я хотела тебе сказать… У нас будет ребенок!".
  • Музыку к фильму написал композитор Александр Зацепин, автор текстов – Леонид Дербенев. Песни исполнили Андрей Миронов, Юрий Никулин, Аида Ведищева.

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Фото: Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 31 марта 2021, 02:23 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Сергей.
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Классика... которую иные,не от большого ума,пытаются переделывать.Да только из этих затей всегда получается один пшик.
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