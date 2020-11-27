"Стала калекой": госпитализированная Светличная о страшных последствиях травмы

25 ноября стало известно, что первая красавица советского кино Светлана Светличная госпитализирована с подозрением на инсульт. О проблемах со здоровьем звезды говорили многие, но такого не ожидал никто. До госпитализации она обращалась к врачам три раза, но, когда самочувствие сильно ухудшилось, сама приехала в центральную клиническую больницу РАН. Оттуда она была доставлена в отделение неврологии 1-й Градской.

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