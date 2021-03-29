Снигирь стала свидетельницей убийства после разборок

В киноцентре "Октябрь" состоялась премьера драмы режиссера Анастасии Пальчиковой "Маша", которая выходит на экраны 1 апреля при участии телеканала "ТВ-3".



Поддержать режиссера и одними из первых посмотреть лучший дебют "Кинотавра 2020" пришли: Владимир Мишуков, Чулпан Хаматова, Ирина Розанова, Максим Виторган и Нино Нинидзе, Юлия Паршута, Павел Табаков, Вера Полозкова,.. Но самое сильное впечатление картина произвела на Юлию Снигирь.



Речь в ленте идет про 13-летнюю Машу, которая растет в 90-е, носит розовые очки и яркие лосины. Она мечтает выступать на сцене и однажды выйти замуж за Сережу. Парни из боксерской секции ее дяди, которых боится весь город, для Маши — лучшие друзья. Они любят и защищают ее, а Маша поет им джаз. Она ничего не понимает в их взрослых разборках и убийствах, пока однажды это не становится и ее проблемой.

На выходе из зала звездные гости наперебой хвалили исполнительницу главной роли, 15-им летнюю Полину Гухман. Владимир Мишуков, который с Полиной познакомился еще на "Кинотавре", кричал: "Звезда". А Юлия Снигирь, как говорят очевидцы, не смогла сдержать слез – просто ревела! Так ее растрогал фильм. Позже, на афтепати в кафе, она высказала свой восторг и поделилась переживаниями с режиссером Анастасией Пальчиковой.