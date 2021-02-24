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Шоу-бизнес
Мороз, медведи и стаи волков: Снигирь внезапно оказалась в экстремальных условиях

Мороз, медведи и стаи волков: Снигирь внезапно оказалась в экстремальных условиях

Юлия Снигирь. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Съемки фильма "Чук и Гек" начались в середине января этого года в Пермском крае. Задача оказалась совсем непростой. Режиссером кинокартины стал Александр Котт.
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Одну из ведущих ролей исполняет Юлия Снигирь. Она рассказала, что в какой-то степени согласилась принять участие в ленте ради сына. Наследнику скоро исполнится шесть лет, и именно такое кино сейчас приходится ему по душе. Артистка отметила, что ребенок не понимает, куда постоянно уходит его мама, а теперь она сможет показать ему себя в кино.

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 Юлия Викторовна Снигирь

Юлия Викторовна Снигирь актриса, модель

Также Юлия считает, что сама история, написанная Аркадием Гайдаром, стоит того, чтобы снять по ней интересный фильм. Для звезды это увлекательная добрая сказка про семью, а Котт, по ее мнению, самый подходящий режиссер из всех, кого можно было себе представить.

Из-за того, что события кинокартины разворачиваются зимой, Снигирь постоянно мерзнет на съемках. Актриса подчеркнула, что не любит холод, но все ее страдания оправдывают волшебные пейзажи, которыми теперь она наслаждается каждый день.

Съемки оказались невероятно экстремальными. На площадке присутствовали и медведи, и стаи волков, камеры установлены даже на санях, за которыми приходилось бежать детям. Иногда снегопады были настолько мощными, что тракторы выходили из строя. Однажды вода на озере не замерзла до конца, поэтому весь процесс пришлось перенести на другой водоем, до которого нужно было добираться около трех часов.

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Автор: 24 февраля 2021, 16:00 Источник: "Вокруг ТВ" ✓ Надежный источник
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Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости

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