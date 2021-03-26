"Ты позоришь!": вскрылись методы воспитания Пугачевой

Подробности вскрылись благодаря Владимиру Преснякову-старшему. Именно он откровенно заявил об отношениях с Примадонной. По словам артиста, Алла Пугачева – мягкая, но требовательная женщина.
Стоит отметить, что легендарной певице все же удалось создать образ идеальной матери и бабушки: каждый праздник все родственники с детьми и внуками съезжаются в загородный дом звезды. По традиции, любящая чета всегда дарит друг другу подарки и обменивается приятными пожеланиями. Однако это всего лишь общая картинка, которую Алла Борисовна создала собственноручно.
75-летний Владимир Пресняков решил публично рассказать о семейных тонкостях. Музыкант привел в пример воспитание внука Пугачевой — Никиты. Поклонники знают, что молодой человек строит сольную карьеру и стремительно развивается в творческой сфере.
Оказывается, артист воспитывался в абсолютной демократии. Отец звездного наследника пояснил, что семья всегда уважала его амбиции и прислушивалась к желаниям. А бабушка и вовсе постоянно защищала от требовательной матери – Кристины Орбакайте.
"Она — справедливый человек и для своих очень демократичная и добрая. Тоже воспитывала, думаю, его правильно — демократично. Какие-то там наставления: "Ты уже большой! Ты подводишь! Ты позоришь!“, давать не принято", – признался Владимир.
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