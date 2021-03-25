Любовница старше на 53 года: Пугачеву и Галкина заткнули за пояс

Существует распространенный стереотип о том, что после 50 лет интимная жизнь заканчивается. Однако всегда находятся герои, опровергающие все.

Мишель Харденбрук из Луизианы рассказала, что сейчас считает себя настоящей горячей бабушкой. Ей 69 лет, а ее телу завидуют многие молодые девушки. Пышные формы женщины стали основой для солидных заработков. Пойти на это ее вынудил 46-и летний сын, который долгое время лечился от наркозависимости.

Сейчас Мишель проводит с наследником практически все время, но ежемесячного пособия им не хватает, чтобы жить так, как хочется. Раньше она активно занималась проституцией, и ей нравился подобный род деятельности, но с возрастом многие клиенты покинули ее. Остались несколько постоянных мужчин, но карантин поставил крест и на них. Тогда женщина открыла сбор пожертвований и собрала около 10 тысяч долларов.

Позднее она решилась на закрытый аккаунт в социальной сети, в котором зарабатывает на интимных снимках и видеороликах. Новое увлечение приносит Харденбрук около 18 тысяч долларов в месяц.

Существуют и другие примеры. Гарри Хардвик и его супруга встретились в 2015 году. Тогда ему было 17, а женщине на 53 года больше. Напомним, отечественному интернет-сообществу было непросто принять союз Аллы Пугачевой и Максима Галкина, разница в возрасте которых составляет менее 30 лет. Юный Гарри быстро подружился со своим "внуком", который старше него на пять лет. Он отмечал, что первый половой акт с возлюбленной случился сразу после свадьбы, а значение имеет только их искренняя любовь. "У нас активная сексуальная жизнь", – делился молодой человек.