"На грани мерзости": Бородина взорвалась из-за заросших подмышек

Ведущая славится своими громкими высказываниями на самые разные темы. На этот раз она раскритиковала работу маркетологов.

Поводом для возмущения на этот раз стала рекламная кампания мирового бренда одежды. Одной из моделей стала девушка, которая на некоторых кадрах нарочито поднимает руки, демонстрируя густую растительность в подмышечной впадине. "Захотелось промыть глаза", – заявила Ксения.

Телеведущая не понимает, по какой причине на это делается акцент. Она считает, что реклама одежды перешла во что-то иное, так как в жизни никто специально "не тычет в лицо" своими подмышками. Бородина выступает за эстетику и отказывается смотреть на чужую растительность, а также на следы в рекламе прокладок. "Хайп на грани мерзости", – сообщила дива.

Также Ксения Бородина подчеркнула, что такая реклама не является действенной. После всего ей не хотелось бы покупать топ с фотографии, так как для нее он навсегда ассоциируется лишь с волосатыми подмышками модели. Отметим, с появлением понятия "бодипозитив" мода на естественную красоту покорила не только мир рекламы, но и самые грандиозные показы.

Мнения пользователей разделились. "Топ перестал быть привлекательным для меня. Это некрасиво", "Мне неприятно. И это странная пропаганда", "Мне спокойно. Подмышки как подмышки", "Это ужасно! Я против", "Стыд и срам", "Вы правы абсолютно", "Да, какая разница то Вам, пусть не бреют", – высказывались они.

