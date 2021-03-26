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Шоу-бизнес
"На грани мерзости": Бородина взорвалась из-за заросших подмышек

"На грани мерзости": Бородина взорвалась из-за заросших подмышек

Ведущая славится своими громкими высказываниями на самые разные темы. На этот раз она раскритиковала работу маркетологов.
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Поводом для возмущения на этот раз стала рекламная кампания мирового бренда одежды. Одной из моделей стала девушка, которая на некоторых кадрах нарочито поднимает руки, демонстрируя густую растительность в подмышечной впадине. "Захотелось промыть глаза", – заявила Ксения.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Телеведущая не понимает, по какой причине на это делается акцент. Она считает, что реклама одежды перешла во что-то иное, так как в жизни никто специально "не тычет в лицо" своими подмышками. Бородина выступает за эстетику и отказывается смотреть на чужую растительность, а также на следы в рекламе прокладок. "Хайп на грани мерзости", – сообщила дива.

Также Ксения Бородина подчеркнула, что такая реклама не является действенной. После всего ей не хотелось бы покупать топ с фотографии, так как для нее он навсегда ассоциируется лишь с волосатыми подмышками модели. Отметим, с появлением понятия "бодипозитив" мода на естественную красоту покорила не только мир рекламы, но и самые грандиозные показы.

Мнения пользователей разделились. "Топ перестал быть привлекательным для меня. Это некрасиво", "Мне неприятно. И это странная пропаганда", "Мне спокойно. Подмышки как подмышки", "Это ужасно! Я против", "Стыд и срам", "Вы правы абсолютно", "Да, какая разница то Вам, пусть не бреют", – высказывались они.

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Фото: www.instagram.com/ borodylia
Автор: 26 марта 2021, 10:38 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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