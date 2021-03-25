Бузова и другие "старички": объявлено о перезапуске шоу "Дом-2" на новом телеканале

В декабре прошлого года прозвучала шокирующая новость: спустя 16 лет "Дом-2" решили закрыть. Руководство ТНТ обосновало это тем, что программа перестала приносить доход, а рейтинги упали. Впрочем, тогда же появились слухи, что передачу все же перезапустят, правда, на новой платформе.

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