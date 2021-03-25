Бузова и другие "старички": объявлено о перезапуске шоу "Дом-2" на новом телеканале

Изначально предполагали, что шоу возьмет на себя телеканал "Пятница", затем прозвучало название СТС, потом сообщалось о запуске в онлайн-формате на "Ютубе". Однако все эти сведения не подтвердились.
В конце декабря вышел прощальный эпизод "Дома-2", после которого ведущие и участники разошлись на неопределенное время. Впрочем, шоу "Бородина против Бузовой" закрывать не стали, оно до сих пор есть в сетке вещания ТНТ.
Наконец, появилась информация о том, кто теперь займется производством нашумевшего реалити. Инсайдеры сообщили, что программу выкупил телеканал "Ю". По слухам, новые выпуски выйдут в эфир уже через пару недель – в середине апреля. К работе над проектом вернется Ольга Бузова, Ксения Бородина и другие ведущие. В перезапуске шоу снимутся "старички" "Дома-2", помимо них на площадке ожидаются и новички.
Как сообщает телеканал "360", за 16 лет существования у телестройки появились миллионы поклонников. За эти годы в программе приняли участие порядка двух тысяч участников, было сыграно 30 свадеб, родились 14 детей. Многие "выпускники" шоу "Дом-2" прославились и за его пределами. Например, популярность получила Алена Водонаева, Виктория Боня, Рустам Солнцев, Саша Черно и многие другие.
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