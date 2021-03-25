"Горлопанство": Дробыш объяснил будущий провал певицы Manizha на "Евровидении"

В этом году в народном отборе на конкурс "Евровидение" победила певица Manizha с песней "Русская женщина". Провокационная композиция вызвала споры как у слушателей, так и у профессионального сообщества. Виктор Дробыш также высказал свою точку зрения.

По словам продюсера, у исполнительницы нет шансов на победу. Он отметил, что в этом году в целом не было достойного претендента от России. Музыкант сожалеет, что группа Little Big все же не поехала на "Евровидение", потому что в этом случае нас определенно ждал успех.

Виктор Дробыш ранее говорил, что Manizha сама по себе очень талантливая исполнительница. В эфире шоу "Алена, блин!" он рассказал, почему ему не понравилась ее композиция. Продюсер считает, что организатором отборочного этапа стоило бы расширить круг претендентов на участие от России.

"Если ее рассматривать как элемент народного творчества, нужно поменять программу. Если говорить о песне, то она должна произвести сиюминутное впечатление, но вот лично на меня не произвела, да и на много кого еще", – отметил Виктор Дробыш.

Гость программы "Алена, блин!" добавил, что на "Евровидении" нужно чем-то выделяться. "Приветствуется либо горлопанство, когда кто-то выходит и прям "рвет" всех, либо что-то с фриками, как те же Lordi со своими этими масками, либо должен быть безусловный стопудовый хит, как у Рыбака", – подчеркнул продюсер.

Напомним, после того, как объявили, что в этом году от России на "Евровидение" поедет певица Manizha, разгорелся скандал. Многие высказались негативно в сторону артистки и ее трека "Русские женщины". Некоторые даже потребовали у президента не допустить участия девушки в международном конкурсе. С подобным предложением выступил музыкальный критик Сергей Соседов.