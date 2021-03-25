Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Как раздувшая пожар страстей 79-летняя Чурсина смотрит на бледную Пересильд в новой "Угрюм-реке"
А как же Валерия? Цыганова сделала заявление о близости с Пригожиным
партнеры
Четверг
25 марта
Лента новостей
15:37
"Я в ожидании": обнаженная Брежнева заинтриговала россиян
15:25
Слухи не оправдались: Юлианна Караулова вышла в свет после громкой новости
15:23
"Мы не общаемся": звезда "Сватов" из Украины об отношениях с Федором Добронравовым
15:13
"Становится все хуже": безутешной вдове Грачевского не могут помочь даже врачи
15:11
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на спектакль "Русское горе...от ума"
14:46
Как сложилась судьба юной актрисы фильма "Мой ласковый и нежный зверь" Галины Беляевой
14:46
Койка в СИЗО: шокирующие подробности дела о хранении наркотиков известным певцом
14:46
Мать влезла в разборки Гогунского с бывшей женой
14:36
"Все бессмысленно": крик души отчаявшейся Чеховой
14:34
"Горлопанство": Дробыш объяснил будущий провал певицы Manizha на "Евровидении"
14:29
Житель Кемеровской области получил серьезные ранения после взрыва пакета
14:23
В Ярославле водитель маршрутки сбил людей на пешеходном переходе
14:17
Плющенко унизили из-за позора воспитанницы
14:02
Курганец пытался убить пенсионерку из-за 1800 рублей
14:00
Политолог Усов о реакции властей Белоруссии на новые протесты: Страна будет фактически переведена в режим ЧС
13:42
Появилась информация о тайной свадьбе Бузовой
13:41
"Надоела уже": оголившую интимное место Бузову просят остановиться
13:40
Женатый Дробыш откровенно о романе со скандалисткой Самбурской: Не скрою
13:32
В Самаре при аварии с участием скорой погибли три человека
13:20
Акт цензуры: журналисты возмущены блокировкой издания "Утро.ру" на Украине
13:16
Пиарщицу Началовой представили к награде за особые заслуги в шоу-бизнесе
13:14
"У меня их было три": забеременевшая от женатого балетмейстера звезда "Курьера" жалеет об аборте
13:05
Под Липецком при пожаре погиб ветеран ВОВ
13:02
Принцу Гарри нашли работу после скандала с Елизаветой II
12:49
Названы главные последствия пандемии COVID-19 для мира
12:44
Предлагавший казнить геев Дробыш выдал "голубую" тайну популярного певца
12:36
Убитая горем вдова Грачевского раскрыла семейный секрет
12:34
"Королева в любом возрасте": Ирина Шейк взбудоражила народ эксклюзивным фото в бикини
12:27
"3800 рублей в месяц": Сергей Мазаев пожаловался на нищенские доходы
12:24
Звонила его мать и уговаривала переехать к ним: Кобзон настойчиво ухаживал за битой мужем известной актрисой
12:16
Запуталась в показаниях: оправдавшаяся за встречу с маньяком Собчак с треском провалилась
12:10
Семью жителя Перми преследует неадекватный мужчина с молотком
12:03
Кудрявцевой указали на выход в больничной палате
12:03
Бузова и другие "старички": объявлено о перезапуске шоу "Дом-2" на новом телеканале
11:34
"Смерть неизбежна": Шифрин составил завещание
11:29
"Где родился, там и пригодился": Малахов плюнул на московскую прописку
11:28
Известная актриса расплакалась перед подругой-соперницей из-за истории с ДНК-тестом
11:23
Любовница старше на 53 года: Пугачеву и Галкина заткнули за пояс
11:20
В Петербурге пресекли деятельность подпольного покерного клуба
11:18
Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил 9,2 тысячи
11:08
"На колени": властная Гузеева публично унизила подчиненных
11:03
Поговорившую с маньяком Собчак пришибли прихватом для рыбы
10:48
Что помогло звезде "Кухни" выстоять после измены и болезненного развода
10:45
"Дойдет до мордобоя": Ефим Шифрин отказался праздновать юбилей
10:44
Бывшую жену Николая Баскова лишили самого дорогого
10:26
"Терпение лопнуло": оставившего тяжелобольную экс-супругу Аршавина вывели на чистую воду
10:21
Инсульт? Народ бьет тревогу из-за перекошенного лица Пугачевой
10:16
Авиарейс из Челябинска в Москву отложили из-за протечки топлива
10:16
Шахназаров заявил об объединении Европы и США против России: Напоминает период перед Второй мировой войной
10:07
Оголившаяся Порошина всполошила россиян
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Фото постаревшей и морщинистой Пугачевой вызвали оторопь
Кому на самом деле досталась шикарная квартира актрисы Лидии Смирновой
Операция невозможна: Врач предрек экс-супруге Аршавина пожизненное уродство
Пиарщицу Началовой представили к награде за особые заслуги в шоу-бизнесе
Эксперты назвали главные провалы политики Тихановской
Рак мозга? Доставленной в больницу Кудрявцевой предвещают судьбу Фриске и Заворотнюк
Шоу-бизнес
"Горлопанство": Дробыш объяснил будущий провал певицы Manizha на "Евровидении"

"Горлопанство": Дробыш объяснил будущий провал певицы Manizha на "Евровидении"

В этом году в народном отборе на конкурс "Евровидение" победила певица Manizha с песней "Русская женщина". Провокационная композиция вызвала споры как у слушателей, так и у профессионального сообщества. Виктор Дробыш также высказал свою точку зрения.
прочитано 400 раз

По словам продюсера, у исполнительницы нет шансов на победу. Он отметил, что в этом году в целом не было достойного претендента от России. Музыкант сожалеет, что группа Little Big все же не поехала на "Евровидение", потому что в этом случае нас определенно ждал успех.

ПО ТЕМЕ

"Это хулиганство": Путина втянули в грязный скандал с "Евровидением-2021"

Участница "Евровидения" Manizha вызвала у россиян рвотные позывы: Блевань

 Евровидение 2021

Сюжеты Евровидение 2021

Виктор Яковлевич Дробыш

Виктор Яковлевич Дробыш композитор

Виктор Дробыш ранее говорил, что Manizha сама по себе очень талантливая исполнительница. В эфире шоу "Алена, блин!" он рассказал, почему ему не понравилась ее композиция. Продюсер считает, что организатором отборочного этапа стоило бы расширить круг претендентов на участие от России.

"Если ее рассматривать как элемент народного творчества, нужно поменять программу. Если говорить о песне, то она должна произвести сиюминутное впечатление, но вот лично на меня не произвела, да и на много кого еще", – отметил Виктор Дробыш.

Гость программы "Алена, блин!" добавил, что на "Евровидении" нужно чем-то выделяться. "Приветствуется либо горлопанство, когда кто-то выходит и прям "рвет" всех, либо что-то с фриками, как те же Lordi со своими этими масками, либо должен быть безусловный стопудовый хит, как у Рыбака", – подчеркнул продюсер.

Напомним, после того, как объявили, что в этом году от России на "Евровидение" поедет певица Manizha, разгорелся скандал. Многие высказались негативно в сторону артистки и ее трека "Русские женщины". Некоторые даже потребовали у президента не допустить участия девушки в международном конкурсе. С подобным предложением выступил музыкальный критик Сергей Соседов.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Nadezhda Lebedeva/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 25 марта 2021, 14:34 Источник: Алена, блин! ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВАСЬЯ
Пожаловаться Ответить
Отлично! Ни в коем случае нельзя побеждать. Иначе вся эта <цензура> доросня, припрется к нам.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Инсульт? Народ бьет тревогу из-за перекошенного лица Пугачевой

Звезда напугала публику
Шоу-бизнес

Любовница старше на 53 года: Пугачеву и Галкина заткнули за пояс

У пары бурная личная жизнь

Шоу-бизнес

Мать влезла в разборки Гогунского с бывшей женой

Женщина впервые высказалась о семейном скандале
Шоу-бизнес

"Терпение лопнуло": оставившего тяжелобольную экс-супругу Аршавина вывели на чистую воду

Их союз был обречен

Гороскоп

Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+