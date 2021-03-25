"Это хулиганство": Путина втянули в грязный скандал с "Евровидением-2021"

По мнению эксперта, текст песни Russian Woman – это набор бредовых слов. Предстоящее выступление Манижи Соседов считает хулиганством и профанацией.
Критик заявил, что композиция и ее исполнение сделаны плохо и к музыке не имеют никакого отношения, сообщает Life.ru. Он отметил, что артистка что-то кричит дурным голосом, как базарная баба, а вовсе не поет. Эксперт уверен, что композиция оскорбляет русских женщин.
Сергей Соседов пообщался на эту тему с депутатами. Возмущенный музыкальный эксперт уже обратился к российскому лидеру, чтобы не допустить выступления Манижи на "Евровидении-2021".
Критик выступает за то, чтобы в
2021 году наша страна вовсе не отправлялась на международный музыкальный конкурс. Он убежден, что номер Манижи только опозорит страну.
Отметим, что против исполнительницы выступил ряд российских представителей власти и шоу-бизнеса. В частности, это депутаты Виталий Милонов, Владимир Жириновский, музыкант Юрий Лоза и певица Гречка. Но у Манижи есть и армия поклонников, которые хотят видеть звезду на "Евровидении-2021" в качестве представительницы от России.
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