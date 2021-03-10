Не каждый день такое увидишь: оголившаяся Ирина Шейк произвела фурор

Знаменитая российская супермодель Ирина Шейк опубликовала новую запись в своём инстаграм-аккаунте. И публикация довольно быстро обрела популярность и разлетелась по социальной сети.
И это неудивительно, поскольку 35-летняя звезда подиума буквально выложила на всеобщее обозрение обнажённую фотографию, а такое увидишь не каждый день. На снимке, сделанном для обложки зарубежного глянцевого журнала, Ирина предстала в длинном черно-синем плаще с белым воротником и вставками, одетом на голое тело. Но на теле Шейк он смотрится скорее как лёгкая накидка. Кроме того, модель нарочно решила оголить левое бедро, что не могло остаться незамеченным.
Подписчики звезды моментально осыпали её десятками, если не сотнями восторженных комментариев, практически каждый из которых восхвалял её красоту. Большую часть этих комментариев ожидаемо оставили мужчины, передаёт Vse42.ru.
"Самая красивая не только в России, но и в мире", "Офигеть! Ну ты Ира даешь", "Шикарная", "Красотка просто, Ирина, вы лучшая", "Иришка Шайхлисламова любовь всей моей жизни!!!", "Прекрасная Ира", – писали поклонники супермодели.
Стоит отметить, что некоторые фанаты также поздравили свою любимицу с Международным женским днём, который мир отметил накануне.
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