"Мне хотели отрезать пальцы": обнародованы ужасающие детали случившегося с изуродованной экс-женой Аршавина

Сейчас Алису активно поддерживает мужчина, которого она оставила ради известного футболиста. Ранее сообщалось, что Алиса до сих пор влюблена в Андрея Аршавина и надеется на его возвращение. Однако в программе в ее словах прозвучало лишь отчаяние. В эфире вспомнили, как спортсмен приезжал к бывшей супруге, чтобы забрать автомобиль и другие вещи с серьезной охраной. "Он – психопат", – убеждена Алиса
Сын Казьминой Алексей рассказал, что к Андрею никто не обращался за помощью. Он боится, что Аршавин может ворваться в дом, выгнать их и остаться с дочерью. К слову, с маленькой наследницей спортсмен не общается, а 17-и летнего Алексея давно везде заблокировал.
Сейчас Алиса считает, что ее страдания – проклятье матери звезды, которая якобы мечтает избавиться от нее. В студии появилась и экс-любовница футболиста модель Ольга Семенова. Она уверена: все, что сегодня происходит с Казьминой – карма. "Вспомним ситуацию, когда мне хотели отрезать пальцы", – многозначительно начала она. Имеется в виду та ситуация, когда бывшая жена узнала об изменах Андрея. Дива заявила, что тогда пожалела ее и не стала обращаться в соответствующие органы, но сейчас готова быть жесткой. По ее мнению, Алиса заслужила все то, что с ней происходит.
Отметим, многие присутствующие скептически отнеслись к словам модели, так как она сама пыталась разрушить чужую семью. Однако ни одно "но" Семенову не смущает, Ольга считает, что ее карма не настигнет.
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