Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Как раздувшая пожар страстей 79-летняя Чурсина смотрит на бледную Пересильд в новой "Угрюм-реке"
А как же Валерия? Цыганова сделала заявление о близости с Пригожиным
партнеры
Вторник
23 марта
Лента новостей
10:18
Мать раскрыла скандальную подноготную изувеченной экс-супруги Аршавина
10:12
Эксперт Монтян о погромах в Киеве: Зеленскому хотели показать его истинное место
10:09
На Ярославском шоссе из-за ДТП затруднено движение
09:54
Китай может начать закупки крымского коньяка "Коктебель"
09:53
В России продлили заморозку цен на продукты
09:32
Народ молится за здоровье оказавшейся в реанимации Кудрявцевой
09:26
Лукашенко никогда не станет стратегическим партнером Китая – эксперт Трухан
09:18
Россиян предупредили о росте цен на бензин
09:06
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
08:55
"Это не Моцарт!": Собчак сцепилась с Лазаревым из-за Крутого
08:47
"Мне хотели отрезать пальцы": обнародованы ужасающие детали случившегося с изуродованной экс-женой Аршавина
08:34
"Пошлость и убожество": Богомолов заявил об извращениях после контакта Собчак со скопинским маньяком
08:17
"У него стальные нервы": на Западе оценили отдых Путина в тайге
06:01
"Раздавлен горем": Брэд Питт до последнего надеялся на вменяемость Анджелины Джоли
04:02
"Самое главное – семья": Кабаева дала откровенное интервью
01:58
Рак по наследству: Дочь актрисы Самохиной поведала о смертельном диагнозе
23:59
"Ничего он за 17 лет не понял": скопинский маньяк предложил своей бывшей жертве помощь в зачатии
22:05
Стала любовницей и подарили коттедж: Вскрылись данные о новом романе Решетовой
21:54
Лера Кудрявцева попала в реанимацию
21:32
После гибели ребенка под Москвой завели дело
21:27
"Поговорим о мразях": Собчак закидали камнями после интервью с маньяком
21:17
Три возлюбленных, пятеро детей: тайны личной жизни Михаила Пореченкова
20:58
В Подмосковье спасли пациента с полностью пораженными легкими
20:47
"С самого начала знали": Дочь онкобольного Юдашкина сделала признание
20:36
В Санкт-Петербурге светофор убил собаку
20:29
После взрыва газа под Москвой проводится проверка
20:21
Более двух миллионов человек посмотрели трансляцию финала Киберлиги РДШ по "Пабг Мобайл"
20:03
Микроавтобус ФСИН попал в смертельное ДТП
19:55
Тимати назвал изъян всех участниц "Холостяка"
19:28
Пенсионерка нашла в собственной квартире чужое ружье
19:12
Мышцы атрофировались: из-за неудачной пластики Алентова не может открыть глаза
18:54
Потная пантера изнывала от боли: Бузова подверглась мучениям на шоу
18:33
Кожа да кости: сын Михалковой отощал до неприличия
18:22
Рабочего из Тувы застрелили в Подмосковье
18:17
Жириновский отреагировал на инцидент с Байденом: Сигнал или символ?
18:00
"Свекровь хотела меня уничтожить": Тяжелобольная экс-супруга Аршавина обвинила мать футболиста в колдовстве
17:52
Стартует продолжение сериала "Анна-детективъ" с Александрой Никифоровой и Юлией Такшиной
17:29
В Вологде росгвардеец спас людей из огня
17:02
Под Москвой задержали приезжих фальшивомонетчиков
16:39
Попался на взятке в 30 миллионов: тесть Баскова оказался за решеткой
16:35
"Теперь я бионик!": звезду сериала "Анатомия страсти" спасли от самой мучительной боли
16:00
Путин назвал дату своей вакцинации от коронавируса
16:00
Взбешенная Собчак вылила ушат помоев на жителей провинции
15:47
Молодая жена Петросяна сделала заявление о беременности: Должно быть у каждого
15:43
Психанул и уехал: Билан устроил вызывающий демарш перед выходом на сцену
15:42
"Очень тяжело и больно": наследник не пустил звезду "Морозко" на похороны к отцу
15:35
Развязная подружка Крида сообщила о свадьбе и показала кольцо с бриллиантом
15:07
Политолог Шариков об оскорблениях Байдена в адрес Путина: В Вашингтоне не хотели эскалации отношений
14:59
Вместо Манижи: Подольская предложила отправить на "Евровидение" Моргенштерна
14:49
Сладкая жизнь в тюрьме и возвращение: что стало с отсидевшей звездой "Отчаянных домохозяек"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
Пугачева прилюдно унизила Киркорова словами о Галкине
Взбешенная Собчак вылила ушат помоев на жителей провинции
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Публицист Федута объяснил слова Лукашенко о кандидатах в президенты: Захочу – выберут даже их
Принц Уильям тоскует по опозорившему королевскую семью Гарри
Шоу-бизнес
"Мне хотели отрезать пальцы": обнародованы ужасающие детали случившегося с изуродованной экс-женой Аршавина

"Мне хотели отрезать пальцы": обнародованы ужасающие детали случившегося с изуродованной экс-женой Аршавина

Накануне вышел очередной выпуск программы "Прямой эфир". Алиса Казьмина впервые решилась показать свое лицо и поговорить о несчастье, которое внезапно настигло ее. Аутоиммунный некроз обезобразил красивое лицо женщины.
прочитано 1127 раз

Сейчас Алису активно поддерживает мужчина, которого она оставила ради известного футболиста. Ранее сообщалось, что Алиса до сих пор влюблена в Андрея Аршавина и надеется на его возвращение. Однако в программе в ее словах прозвучало лишь отчаяние. В эфире вспомнили, как спортсмен приезжал к бывшей супруге, чтобы забрать автомобиль и другие вещи с серьезной охраной. "Он – психопат", – убеждена Алиса

ПО ТЕМЕ

Без носа: в Сети появились первые фото изувеченной экс-супруги Аршавина

"Свекровь хотела меня уничтожить": Тяжелобольная экс-супруга Аршавина обвинила мать футболиста в колдовстве

 Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Сын Казьминой Алексей рассказал, что к Андрею никто не обращался за помощью. Он боится, что Аршавин может ворваться в дом, выгнать их и остаться с дочерью. К слову, с маленькой наследницей спортсмен не общается, а 17-и летнего Алексея давно везде заблокировал.

Сейчас Алиса считает, что ее страдания – проклятье матери звезды, которая якобы мечтает избавиться от нее. В студии появилась и экс-любовница футболиста модель Ольга Семенова. Она уверена: все, что сегодня происходит с Казьминой – карма. "Вспомним ситуацию, когда мне хотели отрезать пальцы", – многозначительно начала она. Имеется в виду та ситуация, когда бывшая жена узнала об изменах Андрея. Дива заявила, что тогда пожалела ее и не стала обращаться в соответствующие органы, но сейчас готова быть жесткой. По ее мнению, Алиса заслужила все то, что с ней происходит.

Отметим, многие присутствующие скептически отнеслись к словам модели, так как она сама пыталась разрушить чужую семью. Однако ни одно "но" Семенову не смущает, Ольга считает, что ее карма не настигнет.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anton Belitsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 марта 2021, 08:47 Источник: "Россия-1" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Аршавин променял жену на сексуальную модель

комментарии

Ответить:

Г
Пожаловаться Ответить
Гость664901
женщины привыкли жить за счёт мужчин-то к одному и родит,то к другому и родит.Детьми прикрывается.Содержат мужики детей, и её.А взамен что?Дом матери-права не имеет на него.А нос от чего провалился?не от сифилиса часом?
некоторые просто особо падки на футболистов с большим кошельком. моложе чем бизнес папики.
Гость664901
Пожаловаться Ответить
женщины привыкли жить за счёт мужчин-то к одному и родит,то к другому и родит.Детьми прикрывается.Содержат мужики детей, и её.А взамен что?Дом матери-права не имеет на него.А нос от чего провалился?не от сифилиса часом?
Гость653491
Пожаловаться Ответить
Когда эта карма до Аршавина то дайдет? Скольких детей бросил.
Гость662129
Пожаловаться Ответить
Выздоровления Алисе! И не обращай внимания на злых и чёрствых людей
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"С самого начала знали": Дочь онкобольного Юдашкина сделала признание

Галина оставила отца
Экономика

Китай может начать закупки крымского коньяка "Коктебель"

Делегация из КНР посетила полуостров
Шоу-бизнес

Мышцы атрофировались: из-за неудачной пластики Алентова не может открыть глаза

Звезда испытывает сложности
Шоу-бизнес

"Поговорим о мразях": Собчак закидали камнями после интервью с маньяком

Журналистка нашла оправдание

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+