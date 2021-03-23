"Мне хотели отрезать пальцы": обнародованы ужасающие детали случившегося с изуродованной экс-женой Аршавина

Накануне вышел очередной выпуск программы "Прямой эфир". Алиса Казьмина впервые решилась показать свое лицо и поговорить о несчастье, которое внезапно настигло ее. Аутоиммунный некроз обезобразил красивое лицо женщины.

Сейчас Алису активно поддерживает мужчина, которого она оставила ради известного футболиста. Ранее сообщалось, что Алиса до сих пор влюблена в Андрея Аршавина и надеется на его возвращение. Однако в программе в ее словах прозвучало лишь отчаяние. В эфире вспомнили, как спортсмен приезжал к бывшей супруге, чтобы забрать автомобиль и другие вещи с серьезной охраной. "Он – психопат", – убеждена Алиса

Сын Казьминой Алексей рассказал, что к Андрею никто не обращался за помощью. Он боится, что Аршавин может ворваться в дом, выгнать их и остаться с дочерью. К слову, с маленькой наследницей спортсмен не общается, а 17-и летнего Алексея давно везде заблокировал.

Сейчас Алиса считает, что ее страдания – проклятье матери звезды, которая якобы мечтает избавиться от нее. В студии появилась и экс-любовница футболиста модель Ольга Семенова. Она уверена: все, что сегодня происходит с Казьминой – карма. "Вспомним ситуацию, когда мне хотели отрезать пальцы", – многозначительно начала она. Имеется в виду та ситуация, когда бывшая жена узнала об изменах Андрея. Дива заявила, что тогда пожалела ее и не стала обращаться в соответствующие органы, но сейчас готова быть жесткой. По ее мнению, Алиса заслужила все то, что с ней происходит.

Отметим, многие присутствующие скептически отнеслись к словам модели, так как она сама пыталась разрушить чужую семью. Однако ни одно "но" Семенову не смущает, Ольга считает, что ее карма не настигнет.

