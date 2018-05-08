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Май 8, 2018
просмотры: 123

Ирина Шейк и Брэдли Купер официально вышли в свет вместе

567

В Нью-Йорке состоялся Met Gala – ежегодный Бал института костюма, традиционно собирающий весь цвет зарубежного шоу-бизнеса. На сей раз тема мероприятия была такой -"Божественные тела: мода и католическое воображение". Особенно отличилась российская модель Ирина Шейк. Она не облачилась в папские одеяния и не нацепила нимб. Ирина появилась на красной дорожке со своим возлюбленным, голливудским актером Брэдли Купером. Оба буквально сияли от счастья.

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