Ирина Шейк и Брэдли Купер официально вышли в свет вместе

В Нью-Йорке состоялся Met Gala – ежегодный Бал института костюма, традиционно собирающий весь цвет зарубежного шоу-бизнеса. На сей раз тема мероприятия была такой -"Божественные тела: мода и католическое воображение". Особенно отличилась российская модель Ирина Шейк. Она не облачилась в папские одеяния и не нацепила нимб. Ирина появилась на красной дорожке со своим возлюбленным, голливудским актером Брэдли Купером. Оба буквально сияли от счастья.
Звезды посетили инаугурацию Владимира Путина
Владимир Путин официально вступил в должность
В Португалии стартовало песенное соревнование
Композитор и продюсер отмечает юбилей
Ирине Салтыковой – 52
Международный союз конькобежцев опубликовал рейтинг лучших фигуристов
Девушка часто хвастается успехами в борьбе за идеальное тело
"Принцесса воров" потрясла формами
Праздник получился на высшем уровне
Далеко не всегда погоня за худобой красит дам
Melovin своим хамским поведением доволен
Балерина напугана интенсивностью
Примадонна не смогла найти выхода
По словам звезды "Дома-2", это был сон, не ставший реальностью