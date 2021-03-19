Как 32-летняя Румянцева попала в фильм "Королева бензоколонки"

Фильм "Королева бензоколонки" вышел на экраны в 1963-м. В год премьеры его посмотрели более 34 миллионов зрителей, и в итоге картина стала лидером советского проката за этот год. Впрочем, народ до сих пор с удовольствием пересматривает добрую и местами наивную комедию о Людмиле Добрыйвечер.

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