Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

"Как же так, доченька?": потрясенный Агутин шокировал известием
По стопам отца: дочь Алексея Панина пошла по наклонной
Я бы их всех уничтожила: бисексуальная Литвинова раскрыла правду об отношении к однополой любви
Во время похорон Лядовой стало известно о кончине ее онкобольного молодого мужа
партнеры
Пятница
19 марта
Лента новостей
22:04
Как 32-летняя Румянцева попала в фильм "Королева бензоколонки"
21:29
"Настоящие мошенники": Гузеева стала жертвой обмана
21:27
Слегшей в гроб Боне предрекли страшную участь
21:01
Тройное падение Байдена на трапе сняли на видео
20:49
"Весь в папу": Галкин объявил о пополнении в семье
19:59
Избивших прохожего с ребенком мужчин объявили в розыск
19:58
Желающий возмездия Тимати готов раскрыть причины ухода из Black Star
19:44
В самое сердце: Меган Маркл и принц Гарри огорчили Елизавету II
19:23
Смерть снова оказалась рядом с похоронившим жену Сумишевским: Наш дом горит
19:22
В Уссурийском заливе произошел разлив нефтепродуктов
18:38
При обрушении в здании под Ростовом погибли люди
18:24
"Такая короткая жизнь": Николаев составил "некролог" Леонтьеву
18:15
Эксперты прогнозируют жесткую борьбу за места в Госдуме
18:05
Составляющие светской львицы: Васильев указал на упущение ставшей женой миллионера Поверенновой
17:53
"Сама разберусь!": Ольга Орлова огрызнулась в ответ на замечание незнакомца
17:52
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на концерт группы "Аффинаж"
17:47
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
17:43
Стало известно, кто войдет в президентскую квоту в состав ЦИК РФ
17:43
Под Москвой нашли парник с коноплей
17:30
Бледанс вынудила сына с синдромом Дауна вкалывать
17:27
Лукашенко перечислил "достойных кандидатов" в президенты Белоруссии
17:19
Верх вот-вот соскользнет: встретившая мужа после разлуки Боярская предстала в сексапильном виде
17:12
Семьям погибших при взрыве в Химках выплатят по миллиону
16:46
"Остановитесь!": На могиле Децла обосновался непрошеный гость
16:44
Злоупотребление алкоголем сильно сказалось на организме Седоковой: Стало привычкой
16:35
Отправившуюся учительствовать звезду сериалов избил родитель школьницы
16:18
В Роскомнадзоре объяснили причину сбора личных данных абонентов
16:09
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
15:55
"Переспим, и сыграешь роль": известная российская актриса заговорила о домогательствах
15:33
Таинственная смерть молодой актрисы и ее мужа от грибка вновь в центре внимания
15:17
"Срочно мужика": Алана Мамаева вышла на поиски новой жертвы
15:14
Снова буду мамой: Малышева залетела от Эрнста
15:03
Вскрылись сенсационные детали конфликта членов жюри: покинет ли Киркоров шоу "Маска"?
14:48
Познер назвал слова Байдена о Путине "колоссальной глупостью"
14:48
"Она мне близка": Шаляпин высказался о романе с Королевой
14:45
"Решетка нервно курит в стороне": Вебер показала фото с отдыха с Тимати на Мальдивах после слухов о беременности
14:36
"Какая чушь!": следователь по делу Чикатило взорвался из-за сериала о маньяке с Нагиевым
14:33
"Люся хотела все поделить иначе!": возмущенная внучка раскрыла тайну завещания Гурченко
14:20
"Ревности не было": партнерша Манукяна об отношениях в "треугольнике" с мужем
14:19
В Татарстане дети попали в больницу после занятия в бассейне
14:06
Закрутившей новый роман Бузовой посоветовали пролечиться в психушке: Обсуждаю Кащенко
14:01
В Петербурге мужчина с игрушечным пистолетом ограбил магазин
14:00
Восстал против отца: Брэд Питт получил удар в спину от старшего сына
13:59
"Пришлось делать это в кресле!": Кардашьян надела подгузник по случаю важного мероприятия
13:48
"Сливочный вкус": 52-летняя Смехова лакомится сцеженным из груди послеродовым молозивом
13:38
Не успели родить, и вот опять: в семье Бондарчука и Андреевой новое долгожданное событие
13:33
Умер один из создателей программы "Пятое колесо"
13:30
Решетова раскрыла проблемы сына со здоровьем
13:27
"Мы знаем их по именам": Будина обозвала вываливающих грязное белье коллег медийными клоунами
13:09
"Иногда звоню ему": Фадеев ошарашил словами о мертвом отце
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская выпустила новое обращение: Лукашенко плюнул в лицо миллионам белорусов
Почему Серебряков вернулся на родину после слов о хамстве как национальной идее России
Прощай, Манукян: счастливая Бузова рассказала о новом романе
"Никакой свадьбы не было": оскандалившийся Цивин борется за честное имя жены
Эксперт Казакевич предупредил Лукашенко о непредсказуемых последствиях
Тихановская призвала Вашингтон изолировать Лукашенко на международном уровне
Шоу-бизнес
Как 32-летняя Румянцева попала в фильм "Королева бензоколонки"

Как 32-летняя Румянцева попала в фильм "Королева бензоколонки"

Фильм "Королева бензоколонки" вышел на экраны в 1963-м. В год премьеры его посмотрели более 34 миллионов зрителей, и в итоге картина стала лидером советского проката за этот год. Впрочем, народ до сих пор с удовольствием пересматривает добрую и местами наивную комедию о Людмиле Добрыйвечер.
прочитано 192 раза

Изначально снимать картину начал молодой режиссер Николай Литус. Он не хотел, чтобы главную героиню в ленте исполняла уже известная как комедийная актриса Надежда Румянцева. Чтобы избежать штампов, он предложил кандидатуру эстонки Терье Луйк.

ПО ТЕМЕ

Муж Надежды Румянцевой продает особняк артистки: Он никому не нужен

С ней отсняли приличное количество материала, однако на рабочем просмотре руководство киностудии забраковало артистку. По мнению начальства, у девушки напрочь отсутствовала самоирония, а ее лицо было чересчур "холодным и интеллигентным".

В итоге съемки "Королевы бензоколонки" отложили, потому что, пока снимали Луйк, началась осень, и на натуре уже было не поработать. Через год в качестве Людмилы Добрыйвечер начала сниматься Надежда Румянцева, которую изначально и утвердили на роль. Режиссера также было решено сменить на более опытного, и картиной занялся Алексей Мишурин.

Кадр из фильма "Королева бензоколонки"

На момент съемок Надежде Румянцевой было уже 32 года, и некоторые сомневались, что она будет органично смотреться в образе 17-летней. Однако для звезды подобный опыт был не первым. В 24 года ей уже довелось играть персонажа значительно младше. В ленте "Морской охотник" она сыграла 10-летнюю девочку.

На настоящую заправочную станцию в украинском Пирятине киногруппу "Королевы бензоколонки" не пустили. Сотрудникам надо было выполнять производственный план, а оборудование не отвечало требованиям пожарной безопасности. В итоге неподалеку построили бутафорскую копию, а вторую поставили в павильоне студии им. Довженко. Там снимали сцены катания на роликах.

Кадр из фильма "Королева бензоколонки"

Однажды во время съемок произошел забавный эпизод. В перерыве между дублями на бутафорскую бензоколонку заехал водитель и потребовал его обслужить. Надежда Румянцева еще не успела переодеться, поэтому решила разыграть автомобилиста. Актриса заявила, что грубияна, да еще и небритого, на грязной машине, обслуживать не будет. Коллеги по фильму ей подыграли.

В итоге водитель начал скандалить, требовать жалобную книгу и обозвал Румянцеву "фитюлькой". В конце концов артисты сжалились над водителем и признались, что разыграли его. Мужчина был в шоке, когда узнал, что перед ним любимая артистка, и тут же попросил автограф. Однако Румянцева отказала, правда, подарила в качестве извинений апельсин. Эпизод с незадачливым водителем в итоге решили включить в ленту и отсняли уже с участием актеров.

Кадр из фильма "Королева бензоколонки"

Интересные факты

  • Фамилия главной героини – Добрыйвечер. Возможно, ее "позаимствовали" у украинского боксера 1920-х годов, о котором вспоминает актер Борис Сичкин в книге "Я из Одессы! Здрасьте!": "Был боксер по фамилии Добрый Вечер. Когда объявляли его фамилию, зал со смехом отвечал: "Здрасьте".
  • Эпизод с осами снимали на центральной площади города Белая Церковь. В 2010 году на здании, напротив которого велась съемка, установили мемориальную табличку с изображением Надежды Румянцевой.
  • Основное место действия разворачивается возле АЗС, поэтому в фильме показано множество автомобилей 1950-х — начала 1960-х годов. Персонажи фильма Славка и Медведь ездят на опытных машинах: автобусе ЛАЗ-Украина-1 и грузовике БелАЗ-540, а в эпизоде с иностранцами появляется даже Cadillac Series 62.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Кадр из фильма "Королева бензоколонки"
Автор: 19 марта 2021, 22:04 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

А как же Валерия? Цыганова сделала заявление о близости с Пригожиным

Певица ответила ему взаимностью
Шоу-бизнес

Снова буду мамой: Малышева залетела от Эрнста

Все обсуждают беременность
Шоу-бизнес

"Такая короткая жизнь": Николаев составил "некролог" Леонтьеву

Промах композитора взволновал народ
Шоу-бизнес

"Переспим, и сыграешь роль": известная российская актриса заговорила о домогательствах

Девушка сделала признание

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+