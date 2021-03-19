Диана Арбенина раздавлена смертью близкого человека

Печальной новостью звезда поделилась с поклонниками в своем инстаграм-аккаунте. Исполнительница отметила, что родитель всегда являлся для нее примером для подражания.
С отцом, хирургом Сергеем Ивановичем артистка была очень близка. Родитель в свое время поддержал ее, благословив на переезд в Северную столицу.
По словам Дианы Арбениной, отец навсегда будет для нее моральным ориентиром. Исполнительница рассказала, что мужчина мечтал доехать из родной Рязани до Владивостока. К сожалению, осуществить ее Сергей Иванович не успел.
Россияне выразили знаменитости свои соболезнования. Некоторые фолловеры признались, что тоже потеряли родителей и до сих пор не оправились от этого жизненного испытания. Они выразили уверенность в том, что отец гордился Дианой Арбениной.
Певица редко делится новостями из личной жизни. Напомним, у звезды есть сын Артем и дочь Марта. Стоит отметить, что имя отца двойняшек держится в секрете. Дети Дианы Арбениной носят фамилию бывшего супруга звезды Константина.
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