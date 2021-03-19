"Опять родились": Арнтгольц рассказала о мистической связи после появления сына

Накануне сестры Арнтольгц отметили день рождения и открыли секрет: для них число "20" стало магическим. Звезды появились на свет с разницей в 20 минут, а их сыновья с разницей в 20 дней. В своем личном блоге Ольга посмеялась, что только двойняшки и "дяди синхронисты" способны на такое.
Поклонники были шокированы интересным совпадением, но активно подержали сестер. "Девочки, поздравляю! Вы такие молодцы", "Пусть маленький будет здоров! Ура!", "Красотки, ура вам!", "Мои любимые! Счастья вам", "Ничего себе совпадения...удачи вам, умнички!", "Поздравляю бесконечно, как прекрасно", "Ого...опять родились", "Вы просто чудо", – писали пользователи.
Оказалось, что Ольга родила маленького Льва еще 21 января. Отметим, что для артистки это уже третий ребенок. У Арнтгольц уже есть 7-и летняя дочь Анна от первого брака, а также сын Аким от нынешнего возлюбленного.
Для Татьяны Арнтгольц Данила – второй наследник. Пятилетний брак с Иваном Жидовым подарил паре дочь Марию. Однако в 2018 году артистка познакомилась с Марком Богатыревым, и случилась химия.
Звездная пара не скрывала свои отношения, но и не стремилась рассказывать о личной жизни. Их свадьба была одной из самых ожидаемых в отечественном шоу-бизнесе. В прошлом году все, наконец, свершилось. Позднее стало известно, что актеров ожидает пополнение.
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